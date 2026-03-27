Jueves 26 marzo
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' se dispara y arrasa en la noche del jueves frente 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio'
El reality de Telecinco sube con fuerza y dobla a sus rivales mientras 'El Hormiguero' lidera el access.
La noche del jueves 26 de marzo volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' firmó un contundente 18,4% de cuota de pantalla y 1.060.000 espectadores, doblando a la competencia en su franja de emisión. El reality, además, sube dos puntos y medio respecto a la semana anterior y confirma su dominio en el prime time.
En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' se mantuvo como alternativa con un 9,6% de share y 782.000 espectadores, aunque lejos del liderazgo de Telecinco. Por su parte, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar con un 9,2% de cuota y 679.000 espectadores. En laSexta, la película 'Mercancía peligrosa' se quedó con un 4,3% de share y 326.000 espectadores en el prime time.
'La Revuelta' apostó por una noche especial con doble entrega en La 1. En su horario habitual anotó un 12,1% de cuota y 1.387.000 espectadores, mientras que el segundo programa firmó un 10,4% y 740.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de los cuatro finalistas de 'El desafío', alcanzó un 14,7% de share y 1.731.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.387.000 (12,1%)
La revuelta: 740.000 (10,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.731.000 (14,7%)
Perdiendo el juicio: 782.000 (9,6%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.177.000 (9,9%)
Supervivientes: 1.060.000 (18,4%)
laSexta
El intermedio: 852.000 (7,1%)
El taquillazo “Mercancia peligrosa”: 326.000 (4,3%)
Cuatro
First dates: 650.000 (5,6%)
Horizonte. Avance: 927.000 (7,8%)
Horizonte: 679.000 (9,2%)
La 2
Cifras y letras: 540.000 (4,6%)
Cifras y letras: 732.000 (6%)
Gala elección Drag Queen: Carnaval Int. De Maspalomas: 209.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 190.000 (5%)
La noche en 24h. Portada: 57.000 (2,8%)
Antena 3
Perdiendo el juicio: 289.000 (6,4%)
Allí abajo: 90.000 (3,9%)
laSexta
Cine “Falsa inocencia”: 102.000 (3,7%)
Cuatro
Callejeros: 205.000 (6,8%)
En el punto de mira: 107.000 (6%)
La 2
Documentos TV: 61.000 (1,6%)
Cine “El secreto de una obsesión”: 36.000 (1,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 853.000 (10,6%)
Valle Salvaje: 750.000 (10,7%)
La Promesa: 924.000 (12,6%)
Malas lenguas: 925.000 (11,1%)
Aquí la Tierra: 1.182.000 (12%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.257.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 853.000 (11,6%)
Pasapalabra: 1.969.000 (20,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 692.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 682.000 (9,3%)
¡Allá tú!: 951.000 (10,2%)
laSexta
Zapeando: 383.000 (4,6%)
Más vale tarde: 465.000 (6,4%)
laSexta clave: 460.000 (4,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 557.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 418.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 559.000 (6,3%)
Grandes documentales: 253.000 (3,2%)
Malas lenguas: 540.000 (7,5%)
Sukha: 154.000 (1,8%)
Trivial pursuit: 161.000 (1,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 391.000 (19,6%)
Mañaneros 360: 514.000 (16,6%)
Mañaneros 360: 975.000 (12,4%)
Antena 3
Espejo público: 300.000 (11,8%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 864.000 (17,4%)
La ruleta de la suerte: 1.550.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 160.000 (8,5%)
El programa de AR: 296.000 (13%)
Vamos a ver: 391.000 (11,5%)
El precio justo: 633.000 (9,7%)
laSexta
Aruser@s: 273.000 (12,7%)
Al rojo vivo: 317.000 (8,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 3.000 (0,2%)
Alerta cobra: 19.000 (1%)
Alerta cobra: 53.000 (2,6%)
En boca de todos: 248.000 (8%)
La 2
Persiguiendo la lluvia: 24.000 (1,3%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 15.000 (0,7%)
Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)
La aventura del saber: 28.000 (1,2%)
Baserri gourmet: 23.000 (1%)
El western de La 2 “Les llamaban calamidad”: 67.000 (2,1%)
El cazador: 178.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.122.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.427.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 15h: 931.000 (10,2%)
laSexta Noticias 14h: 700.000 (8,9%)
Noticias Cuatro 1: 539.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.279.000 (19,9%)
Telediario 2: 1.468.000 (12,9%)
Informativos Telecinco 21h: 969.000 (8,6%)
laSexta Noticias 20h: 655.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 482.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 169.000 (21,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,1%)
El Matinal (Telecinco): 97.000 (8,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,4%), Telecinco (10,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6,3%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).
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