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Jueves 26 marzo

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' se dispara y arrasa en la noche del jueves frente 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio'

El reality de Telecinco sube con fuerza y dobla a sus rivales mientras 'El Hormiguero' lidera el access.

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio'

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio' / Telecinco/RTVE/Antena 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del jueves 26 de marzo volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' firmó un contundente 18,4% de cuota de pantalla y 1.060.000 espectadores, doblando a la competencia en su franja de emisión. El reality, además, sube dos puntos y medio respecto a la semana anterior y confirma su dominio en el prime time.

En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' se mantuvo como alternativa con un 9,6% de share y 782.000 espectadores, aunque lejos del liderazgo de Telecinco. Por su parte, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar con un 9,2% de cuota y 679.000 espectadores. En laSexta, la película 'Mercancía peligrosa' se quedó con un 4,3% de share y 326.000 espectadores en el prime time.

'La Revuelta' apostó por una noche especial con doble entrega en La 1. En su horario habitual anotó un 12,1% de cuota y 1.387.000 espectadores, mientras que el segundo programa firmó un 10,4% y 740.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de los cuatro finalistas de 'El desafío', alcanzó un 14,7% de share y 1.731.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.387.000 (12,1%)

La revuelta: 740.000 (10,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.731.000 (14,7%)

Perdiendo el juicio: 782.000 (9,6%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.177.000 (9,9%)

Supervivientes: 1.060.000 (18,4%)

laSexta

El intermedio: 852.000 (7,1%)

El taquillazo “Mercancia peligrosa”: 326.000 (4,3%)

Cuatro

First dates: 650.000 (5,6%)

Horizonte. Avance: 927.000 (7,8%)

Horizonte: 679.000 (9,2%)

La 2

Cifras y letras: 540.000 (4,6%)

Cifras y letras: 732.000 (6%)

Gala elección Drag Queen: Carnaval Int. De Maspalomas: 209.000 (2,3%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 190.000 (5%)

La noche en 24h. Portada: 57.000 (2,8%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 289.000 (6,4%)

Allí abajo: 90.000 (3,9%)

laSexta

Cine “Falsa inocencia”: 102.000 (3,7%)

Cuatro

Callejeros: 205.000 (6,8%)

En el punto de mira: 107.000 (6%)

La 2

Documentos TV: 61.000 (1,6%)

Cine “El secreto de una obsesión”: 36.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 853.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 750.000 (10,7%)

La Promesa: 924.000 (12,6%)

Malas lenguas: 925.000 (11,1%)

Aquí la Tierra: 1.182.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.257.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 853.000 (11,6%)

Pasapalabra: 1.969.000 (20,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 692.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 682.000 (9,3%)

¡Allá tú!: 951.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 383.000 (4,6%)

Más vale tarde: 465.000 (6,4%)

laSexta clave: 460.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 557.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 418.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 559.000 (6,3%)

Grandes documentales: 253.000 (3,2%)

Malas lenguas: 540.000 (7,5%)

Sukha: 154.000 (1,8%)

Trivial pursuit: 161.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 391.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 514.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 975.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 300.000 (11,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 864.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.550.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 160.000 (8,5%)

El programa de AR: 296.000 (13%)

Vamos a ver: 391.000 (11,5%)

El precio justo: 633.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 273.000 (12,7%)

Al rojo vivo: 317.000 (8,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,2%)

Alerta cobra: 19.000 (1%)

Alerta cobra: 53.000 (2,6%)

En boca de todos: 248.000 (8%)

La 2

Persiguiendo la lluvia: 24.000 (1,3%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 15.000 (0,7%)

Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)

La aventura del saber: 28.000 (1,2%)

Baserri gourmet: 23.000 (1%)

El western de La 2 “Les llamaban calamidad”: 67.000 (2,1%)

El cazador: 178.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.122.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.427.000 (15,6%)

Informativos Telecinco 15h: 931.000 (10,2%)

laSexta Noticias 14h: 700.000 (8,9%)

Noticias Cuatro 1: 539.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.279.000 (19,9%)

Telediario 2: 1.468.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 21h: 969.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 655.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 482.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 169.000 (21,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,1%)

El Matinal (Telecinco): 97.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,4%), Telecinco (10,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6,3%), La 2 (3,4%).

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Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).

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