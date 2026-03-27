Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' se dispara y arrasa en la noche del jueves frente 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio'

La noche del jueves 26 de marzo volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' firmó un contundente 18,4% de cuota de pantalla y 1.060.000 espectadores, doblando a la competencia en su franja de emisión. El reality, además, sube dos puntos y medio respecto a la semana anterior y confirma su dominio en el prime time.

En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' se mantuvo como alternativa con un 9,6% de share y 782.000 espectadores, aunque lejos del liderazgo de Telecinco. Por su parte, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar con un 9,2% de cuota y 679.000 espectadores. En laSexta, la película 'Mercancía peligrosa' se quedó con un 4,3% de share y 326.000 espectadores en el prime time.

'La Revuelta' apostó por una noche especial con doble entrega en La 1. En su horario habitual anotó un 12,1% de cuota y 1.387.000 espectadores, mientras que el segundo programa firmó un 10,4% y 740.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de los cuatro finalistas de 'El desafío', alcanzó un 14,7% de share y 1.731.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.387.000 (12,1%)

La revuelta: 740.000 (10,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.731.000 (14,7%)

Perdiendo el juicio: 782.000 (9,6%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.177.000 (9,9%)

Supervivientes: 1.060.000 (18,4%)

laSexta

El intermedio: 852.000 (7,1%)

El taquillazo “Mercancia peligrosa”: 326.000 (4,3%)

Cuatro

First dates: 650.000 (5,6%)

Horizonte. Avance: 927.000 (7,8%)

Horizonte: 679.000 (9,2%)

La 2

Cifras y letras: 540.000 (4,6%)

Cifras y letras: 732.000 (6%)

Gala elección Drag Queen: Carnaval Int. De Maspalomas: 209.000 (2,3%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 190.000 (5%)

La noche en 24h. Portada: 57.000 (2,8%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 289.000 (6,4%)

Allí abajo: 90.000 (3,9%)

laSexta

Cine “Falsa inocencia”: 102.000 (3,7%)

Cuatro

Callejeros: 205.000 (6,8%)

En el punto de mira: 107.000 (6%)

La 2

Documentos TV: 61.000 (1,6%)

Cine “El secreto de una obsesión”: 36.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 853.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 750.000 (10,7%)

La Promesa: 924.000 (12,6%)

Malas lenguas: 925.000 (11,1%)

Aquí la Tierra: 1.182.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.257.000 (14,9%)

Y ahora, Sonsoles: 853.000 (11,6%)

Pasapalabra: 1.969.000 (20,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 692.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 682.000 (9,3%)

¡Allá tú!: 951.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 383.000 (4,6%)

Más vale tarde: 465.000 (6,4%)

laSexta clave: 460.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 557.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 418.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 559.000 (6,3%)

Grandes documentales: 253.000 (3,2%)

Malas lenguas: 540.000 (7,5%)

Sukha: 154.000 (1,8%)

Trivial pursuit: 161.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 391.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 514.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 975.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 300.000 (11,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 864.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.550.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 160.000 (8,5%)

El programa de AR: 296.000 (13%)

Vamos a ver: 391.000 (11,5%)

El precio justo: 633.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 273.000 (12,7%)

Al rojo vivo: 317.000 (8,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,2%)

Alerta cobra: 19.000 (1%)

Alerta cobra: 53.000 (2,6%)

En boca de todos: 248.000 (8%)

La 2

Persiguiendo la lluvia: 24.000 (1,3%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 15.000 (0,7%)

Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)

La aventura del saber: 28.000 (1,2%)

Baserri gourmet: 23.000 (1%)

El western de La 2 “Les llamaban calamidad”: 67.000 (2,1%)

El cazador: 178.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.122.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.427.000 (15,6%)

Informativos Telecinco 15h: 931.000 (10,2%)

laSexta Noticias 14h: 700.000 (8,9%)

Noticias Cuatro 1: 539.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.279.000 (19,9%)

Telediario 2: 1.468.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 21h: 969.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 655.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 482.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 169.000 (21,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 276.000 (15,1%)

El Matinal (Telecinco): 97.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,4%), Telecinco (10,7%), Cuatro (6,5%), laSexta (6,3%), La 2 (3,4%).

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Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).