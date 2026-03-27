Amor Romeira se pasa a RTVE con 'Zoe', su próximo proyecto: así es el cortometraje que ha protagonizado

Amor Romeira suma un nuevo proyecto a su trayectoria televisiva y mediática, pero esta vez lejos del plató y mucho más cerca de la interpretación. La canaria es una de las protagonistas de ‘Zoe’, un cortometraje que estará disponible en RTVE Play desde el 31 de marzo con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha en la que la plataforma pública reforzará su oferta vinculada a la diversidad y la realidad trans.

El corto está dirigido por Tamari Jvaridze y producido por Javier Vázquez, a partir de un guion firmado por Carlos Portugal. La historia se apoya en un caso real y gira en torno a Zoe, una joven mujer trans que sobrevive en un entorno de enorme vulnerabilidad y que encuentra apoyo en Gina Rodríguez, convertida para ella en una figura materna y afectiva clave.

En esta producción, Amor Romeira interpreta precisamente a Gina Rodríguez. Junto a ella figuran también Carol Garrido, Leire Ortega y Jorge Aparicio, en un reparto con el que el equipo busca combinar realismo, carga emocional y una mirada social muy marcada. ‘Zoe’ se presenta como una obra de denuncia, pero también como un relato sobre la dignidad, la memoria y la resistencia de las mujeres trans frente a la violencia y la exclusión.

Para Amor Romeira, además, no se trata de un trabajo cualquiera. En declaraciones recogidas por Vibras en Corte, la propia colaboradora explicaba: “Cuando leí la historia de Zoe pensé: podrías haber sido tú”, vinculando así el papel con su propia experiencia vital y con la violencia que muchas mujeres trans han sufrido de forma directa o indirecta. Esa implicación personal ayuda a entender por qué este corto ocupa un lugar distinto dentro de su carrera pública.

‘Zoe’ tuvo una premiere especial en el Museo de América antes de su llegada a RTVE Play, y su recorrido ha ido ganando visibilidad en medios y en redes sociales durante los últimos meses. Con apenas unos minutos de metraje, el proyecto aspira a concentrar un mensaje claro: poner rostro a una realidad muchas veces silenciada y aprovechar el cine breve como herramienta de impacto social.

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De este modo, Amor Romeira da un paso más en una faceta menos explorada por el gran público. Tras años ligada al entretenimiento televisivo, ‘Zoe’ la sitúa ahora en una propuesta con vocación social y memoria colectiva, y lo hace además de la mano de RTVE Play, que incorpora el cortometraje en una fecha especialmente simbólica para el colectivo trans.