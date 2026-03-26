Cambio histórico
‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario
La versión VIP se tomará un descanso este otoño para dar paso a un especial con exconcursantes del formato.
RTVE prepara un cambio inédito para 'MasterChef Celebrity' con motivo de su décimo aniversario. Tras diez ediciones consecutivas con famosos, la cadena apostará este 2026 por una nueva versión especial que reunirá a exconcursantes VIPS del formato.
Esta edición, adelantada por PocoPasaTV y confirmada por RTVE en la rueda de prensa, permitirá que el Celebrity tradicional descanse temporalmente. Serán rostros conocidos que ya pasaron por las cocinas los que regresen para competir en una segunda oportunidad, en un formato que busca celebrar la trayectoria del talent culinario.
El proyecto contará previsiblemente con el jurado habitual formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Delicious Martha, mientras que el casting se anunciará más adelante. La intención es arrancar grabaciones en mayo y mantener su estreno tras el verano, siguiendo el calendario habitual del programa.
Este movimiento se suma al inminente estreno de la nueva edición con anónimos, ‘MasterChef 14’, que llegará el 30 de marzo a La 1. Con ello, RTVE asegura el presente y el futuro de una de sus marcas más consolidadas, que sigue evolucionando tras cerca de 40 ediciones en todas sus versiones.
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