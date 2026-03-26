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Dura confesión

Juan José Ballesta rompe su silencio sobre su calvario judicial tras una denuncia por agresión sexual

El actor se sincera en ‘Ex. La vida después’ sobre el rechazo que sufrió tras ser acusado.

Juan José Ballesta en 'Ex. La vida después'

Juan José Ballesta en 'Ex. La vida después' / Cuatro

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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Juan José Ballesta fue uno de los protagonistas de la última entrega de 'Ex. La vida después', donde se abrió como pocas veces sobre el episodio más complicado de su vida: la denuncia por agresión sexual que acabó archivada. “No soy un juguete roto… sigo activo y trabajando”, comenzó reivindicando su situación actual.

Durante la entrevista con Ana Milán, el actor recordó el impacto que tuvo aquella acusación en su carrera: “Tuve que dejar de trabajar en el cine durante año y medio, pero con la cabeza bien alta”. Y fue claro al señalar lo que más le marcó de esa etapa: “Por ejemplo, las denuncias falsas”.

Ballesta también relató el trato que recibió tras el caso, especialmente por parte de personas cercanas y medios: “Programas que me han dicho ‘esta es tu casa’ y luego ‘no trabajamos con agresores sexuales’. Eso duele, eso duele”. Aun así, quiso destacar que nunca perdió el apoyo del público: “Siempre me he sentido muy querido”.

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Además, el actor reflexionó sobre su trayectoria y su forma de afrontar la vida: “No me arrepiento de nada, es mi vida y es lo que he hecho”. Incluso hubo espacio para hablar de los cambios en la industria, recordando cómo han evolucionado los rodajes: “Antes había pollo atado y ahora hay pollo asado”, bromeó, dejando claro que mantiene su actitud positiva pese a todo.

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