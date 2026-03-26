Historia real
Carles Porta ficha por Disney+ para su próximo true crime: así es 'Abandonados', un estremecedor caso real que se remonta 40 años atrás
Tres hermanos buscan respuestas sobre su pasado tras ser encontrados solos en una estación de Barcelona.
Disney+ ha anunciado el estreno de ‘Abandonados’, una nueva serie documental de cuatro episodios que reconstruye uno de los casos más desconcertantes de la crónica reciente en España. La producción, escrita por Anna Punsí y dirigida por Carlos Alonso Ojea, llegará próximamente a la plataforma. Se trata del primer proyecto producido por Carles Porta en la plataforma azul tras su paso por TV3, Atresplayer y Movistar Plus+.
La docuserie sigue la historia real de tres hermanos –Elvira, Ramón y Ricard Moral— que fueron encontrados en 1984 abandonados en una estación de tren de Barcelona cuando tenían entre 2 y 6 años. No sabían quiénes eran ni de dónde venían, y nunca nadie los reclamó. Fueron adoptados por una familia que les dio estabilidad, pero cuatro décadas después han decidido iniciar una investigación para descubrir su origen.
A lo largo de sus cuatro episodios, ‘Abandonados’ acompaña esa búsqueda personal, sumando también el trabajo de periodistas, investigadores y ciudadanos que durante años han intentado reconstruir lo ocurrido. El relato se apoya en archivos inéditos, testimonios y un seguimiento cercano de los protagonistas.
La serie plantea así un recorrido emocional y documental en torno a la identidad, la memoria y las preguntas sin respuesta, abordando un caso que pasó prácticamente desapercibido en su momento y que ahora resurge con nuevas claves y testimonios.
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