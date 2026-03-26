Audiencias TV ayer | 'Top Chef: Dulces y famosos' marca máximo, mientras el aniversario de 'First dates' destaca en Telecinco

La noche del miércoles 25 de marzo dejó un liderazgo ajustado para La 1 gracias a 'Top Chef: Dulces y famosos'. El talent culinario firmó máximo de share con un 11,6% de cuota de pantalla y 636.000 espectadores. En Antena 3, 'El capitán en Japón' se despidió de la audiencia con un buen resultado. El formato cerró temporada con un 11% de share y una media de 715.000 espectadores, manteniéndose como una de las principales alternativas de la noche. Cerca quedó en Telecinco el especial décimo aniversario de 'First Dates', destacando con un 10,8% de share y 653.000 espectadores tras más de 11.000 citas emitidas, consolidando el formato en la parrilla de la cadena.

Entre las segundas cadenas, laSexta apostó por la actualidad con 'El Objetivo', que alcanzó un 6% de cuota de pantalla y 357.000 espectadores, mientras que en Cuatro, 'Ex. La vida después' mejoró respecto a su estreno y firmó un 6,3% de share y 457.000 espectadores, subiendo 0,7 puntos respecto a su primera entrega.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero', que alcanzó un 13,8% de cuota de pantalla y 1.665.000 espectadores. Muy cerca se situó 'La Revuelta' en La 1, que firmó un 12,4% y reunió a 1.481.000 espectadores. Además, en el access de Cuatro, 'Horizonte' registró un 8,1% de cuota y reunió a 971.000 espectadores de media.

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