Telecinco toma una decisión con ‘Casados a primera vista’ tras arrasar los lunes: habrá segunda temporada

Mediaset España ha decidido renovar 'Casados a primera vista' por una segunda edición tras el rendimiento de su primera entrega. El formato se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada, dominando con claridad la noche de los lunes en Telecinco.

Fue el propio Carlos Sobera quien, durante la gala emitida en directo en Telecinco, anunció que el programa abría el casting para participar en la segunda edición. El canal ha abierto un formulario en su página web, donde cualquiera que sueñe con casarse, podrá hacerlo. Eso sí: sin conocer a la persona con la que se casa.

El programa, producido junto a Bulldog TV, ha firmado una media del 14,1% de cuota y 890.000 espectadores, liderando su franja en todas sus emisiones y superando en más de tres puntos a sus rivales. Además, ha destacado especialmente entre el público joven, donde ha alcanzado un 22,2% en el target de 25 a 44 años, consolidándose como uno de los contenidos más fuertes del prime time.

El éxito no solo se ha reflejado en televisión. El formato acumula cerca de 10 millones de espectadores únicos desde su estreno y ha tenido un importante impacto en digital y redes sociales, donde sus contenidos han superado los 240 millones de visualizaciones, situándose entre los más consumidos de la compañía.

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En su primera edición, el programa ha seguido a varias parejas que decidieron casarse sin conocerse previamente, iniciando después un proceso de convivencia guiado por expertos en relaciones. La buena acogida de esta propuesta ha llevado a Telecinco a apostar por su continuidad, asegurando así una nueva entrega de uno de sus formatos revelación.