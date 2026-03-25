Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo'

Telecinco ha conseguido dos hitos en su programación diaria este martes 24 de marzo. '¡Allá tú!' alcanzó su mejor cuota histórica con un 10,3% y 994.000 espectadores en las tardes, mientras que 'El precio justo' firmó también récord con un 10,1% y 676.000 espectadores, consolidando la fortaleza de los concursos en la parrilla diaria de la cadena.

La noche dejó un reparto ajustado entre cadenas, con liderazgo para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' se impuso con un 14,8% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo en doble dígito con un 12% de share y 884.000 espectadores de media.

Por encima quedó La 1 con la gran final de 'The Floor', que firmó un 12,5% y 941.000 espectadores, anotando su segundo mejor dato de la temporada. Además, entre las segundas cadenas, 'Código 10' destacó en el prime time de Cuatro al firmar un 8,1% de cuota de pantalla y 479.000 espectadores, logrando su mejor dato del mes.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Carmen Maura, registró un 13,2% de cuota de pantalla y 1.608.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' alcanzó un 11,1% y 1.329.000 espectadores con Carmen Ruiz y Malena Alterio como invitadas, mientras que en Telecinco, 'First Dates' firmó un 9,6% de share y 1.171.000 espectadores. 'Horizonte', en Cuatro, anotó un 8,1% de cuota y 988.000 espectadores en el access.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.329.000 (11,1%)

The Floor: 941.000 (12,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.608.000 (13,2%)

En tierra lejana: 884.000 (12%)

Telecinco

First dates: 1.171.000 (9,6%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 868.000 (14,8%)

laSexta

El intermedio: 934.000 (7,6%)

El taquillazo “Los mercenarios 2”: 265.000 (3,5%)

Cuatro

First dates: 660.000 (5,5%)

Horizonte: 988.000 (8,1%)

Código 10: 479.000 (8,1%)

La 2

Cifras y letras: 597.000 (4,9%)

Cifras y letras: 818.000 (6,4%)

Documaster: 258.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

The Floor: 215.000 (6,4%)

La noche en 24h. Portada: 90.000 (5,1%)

Antena 3

En tierra lejana: 237.000 (7,7%)

laSexta

Cine “Un día para morir”: 75.000 (2,7%)

Cuatro

En el punto de mira: 142.000 (7,4%)

La 2

Apocalipsis. Hitler ataca el este 1941-1943: 125.000 (2,1%)

Apocalipsis. Hitler ataca el este 1941-1943: 100.000 (2,9%)

Conciertos Radio 3: 37.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 768.000 (9,7%)

Valle Salvaje: 778.000 (11,5%)

La Promesa: 936.000 (13,5%)

Malas lenguas: 989.000 (11,9%)

Aquí la Tierra: 1.329.000 (13,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.176.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 653.000 (9,2%)

Pasapalabra: 1.787.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 705.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 682.000 (9,6%)

¡Allá tú!: 994.000 (10,3%)

laSexta

Zapeando: 502.000 (6,2%)

Más vale tarde: 504.000 (7,2%)

laSexta clave: 570.000 (5%)

Cuatro

Todo es mentira: 542.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 506.000 (5,7%)

Grandes documentales: 232.000 (3%)

Malas lenguas: 493.000 (7,2%)

Sukha: 137.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 210.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 341.000 (17%)

Mañaneros 360: 440.000 (14,7%)

Mañaneros 360: 915.000 (11,4%)

Antena 3

Espejo público: 310.000 (12,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 843.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.596.000 (21,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 192.000 (10,1%)

El programa de AR: 297.000 (13,4%)

Vamos a ver: 366.000 (11,1%)

El precio justo: 676.000 (10,1%)

laSexta

Aruser@s: 302.000 (14,2%)

Al rojo vivo: 319.000 (8,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 24.000 (1,3%)

Alerta cobra: 56.000 (2,6%)

En boca de todos: 239.000 (7,9%)

La 2

Persiguiendo la lluvia: 16.000 (0,9%)

Agrosfera: 16.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)

La aventura del saber: 30.000 (1,4%)

Baserri gourmet: 21.000 (0,9%)

El western de La 2 “Vinieron cuatro para matar a Sartana”: 69.000 (2,2%)

El cazador: 75.000 (1,3%)

El cazador: 199.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.166.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.370.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 958.000 (10,3%)

laSexta Noticias 14h: 712.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 1: 532.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.167.000 (18,3%)

Telediario 2: 1.645.000 (14%)

Informativos Telecinco 21h: 1.069.000 (9,2%)

laSexta Noticias 20h: 755.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 2: 485.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 147.000 (17,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 265.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 119.000 (9,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,1%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,4%).

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Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).