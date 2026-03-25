Martes 24 marzo
Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo'
Los concursos alcanzan sus mejores cuotas y refuerzan la franja diaria de la cadena.
Telecinco ha conseguido dos hitos en su programación diaria este martes 24 de marzo. '¡Allá tú!' alcanzó su mejor cuota histórica con un 10,3% y 994.000 espectadores en las tardes, mientras que 'El precio justo' firmó también récord con un 10,1% y 676.000 espectadores, consolidando la fortaleza de los concursos en la parrilla diaria de la cadena.
La noche dejó un reparto ajustado entre cadenas, con liderazgo para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' se impuso con un 14,8% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo en doble dígito con un 12% de share y 884.000 espectadores de media.
Por encima quedó La 1 con la gran final de 'The Floor', que firmó un 12,5% y 941.000 espectadores, anotando su segundo mejor dato de la temporada. Además, entre las segundas cadenas, 'Código 10' destacó en el prime time de Cuatro al firmar un 8,1% de cuota de pantalla y 479.000 espectadores, logrando su mejor dato del mes.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Carmen Maura, registró un 13,2% de cuota de pantalla y 1.608.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' alcanzó un 11,1% y 1.329.000 espectadores con Carmen Ruiz y Malena Alterio como invitadas, mientras que en Telecinco, 'First Dates' firmó un 9,6% de share y 1.171.000 espectadores. 'Horizonte', en Cuatro, anotó un 8,1% de cuota y 988.000 espectadores en el access.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.329.000 (11,1%)
The Floor: 941.000 (12,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.608.000 (13,2%)
En tierra lejana: 884.000 (12%)
Telecinco
First dates: 1.171.000 (9,6%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 868.000 (14,8%)
laSexta
El intermedio: 934.000 (7,6%)
El taquillazo “Los mercenarios 2”: 265.000 (3,5%)
Cuatro
First dates: 660.000 (5,5%)
Horizonte: 988.000 (8,1%)
Código 10: 479.000 (8,1%)
La 2
Cifras y letras: 597.000 (4,9%)
Cifras y letras: 818.000 (6,4%)
Documaster: 258.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
The Floor: 215.000 (6,4%)
La noche en 24h. Portada: 90.000 (5,1%)
Antena 3
En tierra lejana: 237.000 (7,7%)
laSexta
Cine “Un día para morir”: 75.000 (2,7%)
Cuatro
En el punto de mira: 142.000 (7,4%)
La 2
Apocalipsis. Hitler ataca el este 1941-1943: 125.000 (2,1%)
Apocalipsis. Hitler ataca el este 1941-1943: 100.000 (2,9%)
Conciertos Radio 3: 37.000 (1,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 768.000 (9,7%)
Valle Salvaje: 778.000 (11,5%)
La Promesa: 936.000 (13,5%)
Malas lenguas: 989.000 (11,9%)
Aquí la Tierra: 1.329.000 (13,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.176.000 (14,1%)
Y ahora, Sonsoles: 653.000 (9,2%)
Pasapalabra: 1.787.000 (18,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 705.000 (9,2%)
El diario de Jorge: 682.000 (9,6%)
¡Allá tú!: 994.000 (10,3%)
laSexta
Zapeando: 502.000 (6,2%)
Más vale tarde: 504.000 (7,2%)
laSexta clave: 570.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 542.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 506.000 (5,7%)
Grandes documentales: 232.000 (3%)
Malas lenguas: 493.000 (7,2%)
Sukha: 137.000 (1,6%)
Trivial pursuit: 210.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 341.000 (17%)
Mañaneros 360: 440.000 (14,7%)
Mañaneros 360: 915.000 (11,4%)
Antena 3
Espejo público: 310.000 (12,4%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 843.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.596.000 (21,9%)
Telecinco
La mirada crítica: 192.000 (10,1%)
El programa de AR: 297.000 (13,4%)
Vamos a ver: 366.000 (11,1%)
El precio justo: 676.000 (10,1%)
laSexta
Aruser@s: 302.000 (14,2%)
Al rojo vivo: 319.000 (8,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 24.000 (1,3%)
Alerta cobra: 56.000 (2,6%)
En boca de todos: 239.000 (7,9%)
La 2
Persiguiendo la lluvia: 16.000 (0,9%)
Agrosfera: 16.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)
La aventura del saber: 30.000 (1,4%)
Baserri gourmet: 21.000 (0,9%)
El western de La 2 “Vinieron cuatro para matar a Sartana”: 69.000 (2,2%)
El cazador: 75.000 (1,3%)
El cazador: 199.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.166.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.370.000 (14,8%)
Informativos Telecinco 15h: 958.000 (10,3%)
laSexta Noticias 14h: 712.000 (8,7%)
Noticias Cuatro 1: 532.000 (7,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.167.000 (18,3%)
Telediario 2: 1.645.000 (14%)
Informativos Telecinco 21h: 1.069.000 (9,2%)
laSexta Noticias 20h: 755.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 2: 485.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 147.000 (17,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 265.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 119.000 (9,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,1%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).
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