Nuevo rodaje
Netflix arranca ‘La acusación’: Un crimen que destroza a una familia y pone todo en duda, con un reparto encabezado por Yon González y Emma Suárez
Se trata de una miniserie de 8 episodios que se ambienta en Santander.
Netflix ha iniciado el rodaje de ‘La acusación’, su nueva miniserie española que apuesta por el drama judicial con un reparto encabezado por Emma Suárez y Yon González, acompañados por nombres destacados de la ficción nacional.
La historia se centra en la familia Sellés, un clan acomodado cuya imagen pública se viene abajo cuando Jaime, el hijo ejemplar, es acusado de un crimen. A partir de ahí, la presión mediática y social pone contra las cuerdas a todos sus miembros, mientras su entorno comienza a dudar de su inocencia.
En este contexto, Mina, prima del acusado y abogada penalista, decide asumir su defensa convencida de que es inocente. Sin embargo, el proceso judicial hará aflorar secretos familiares ocultos durante años, obligando a los Sellés a enfrentarse a su pasado.
Junto a los protagonistas, el reparto lo completan Maggie Civantos, Luis Bermejo, Diana Gómez, además de Max Sampietro, Laia Manzanares y David Castillo.
La miniserie está creada por Miguel Sáez Carral, junto a los guionistas Luis Moya y Almudena Ocaña, y contará con la dirección de Eduardo Chapero-Jackson, Ana Vázquez y Rafa Montesinos. Producida por José Manuel Lorenzo (DLO), tendrá ocho episodios y se rodará entre Cantabria y Madrid, con Santander como escenario principal de este relato marcado por la duda, la culpa y la verdad.
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