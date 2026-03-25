HBO Max cierra un gran acuerdo y se queda con Domingo Corral, exjefe de ficción de Movistar Plus+: esta será su primera serie

HBO Max ha cerrado un acuerdo clave en su estrategia en España al fichar a Domingo Corral, hasta hace unos meses máximo responsable de ficción en Movistar Plus+. La plataforma ha anunciado un contrato de colaboración preferente (first look deal) para desarrollar nuevas series en exclusiva.

El propio Corral ha celebrado esta nueva etapa: “Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído”. Desde HBO Max, su responsable de contenidos originales, Sarah Aubrey, ha destacado su trayectoria: “Es un honor para nosotros apoyar este nuevo capítulo de su carrera”.

Fruto de este acuerdo, el productor ya trabaja en su primer proyecto para la plataforma: una serie sobre la desaparición de ‘El Nani’, ambientada en la España de los años 80. La ficción estará escrita y dirigida por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, con quienes Corral ya colaboró en ‘Anatomía de un instante’.

La serie reconstruirá este caso real en plena transición democrática, en un contexto marcado por la inseguridad y la actuación de unidades policiales con amplios poderes. La historia seguirá la detención y desaparición de un joven delincuente, convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos de la época.

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Con este fichaje, HBO Max refuerza su apuesta por la ficción española de alto nivel, apoyándose en uno de los ejecutivos clave detrás de títulos como ‘La Mesías’, ‘Antidisturbios’ o ‘El inmortal’, y dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa con proyectos ambiciosos en desarrollo.