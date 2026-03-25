Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránVox PPNoelia eutanasiaDecreto guerraLanzamisiles PatriotShakiraViviendaTardeoBarcelonaBadalonaFrancisca CadenasCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Movimiento estratégico

HBO Max cierra un gran acuerdo y se queda con Domingo Corral, exjefe de ficción de Movistar Plus+: esta será su primera serie

La plataforma de streaming pone en marcha su primera gran serie en España tras cerrar el trato: un true crime sobre el caso de ‘El Nani’.

Domingo Corral cierra un acuerdo con HBO Max

Domingo Corral cierra un acuerdo con HBO Max

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

HBO Max ha cerrado un acuerdo clave en su estrategia en España al fichar a Domingo Corral, hasta hace unos meses máximo responsable de ficción en Movistar Plus+. La plataforma ha anunciado un contrato de colaboración preferente (first look deal) para desarrollar nuevas series en exclusiva.

El propio Corral ha celebrado esta nueva etapa: “Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído”. Desde HBO Max, su responsable de contenidos originales, Sarah Aubrey, ha destacado su trayectoria: “Es un honor para nosotros apoyar este nuevo capítulo de su carrera”.

Fruto de este acuerdo, el productor ya trabaja en su primer proyecto para la plataforma: una serie sobre la desaparición de ‘El Nani’, ambientada en la España de los años 80. La ficción estará escrita y dirigida por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, con quienes Corral ya colaboró en ‘Anatomía de un instante’.

La serie reconstruirá este caso real en plena transición democrática, en un contexto marcado por la inseguridad y la actuación de unidades policiales con amplios poderes. La historia seguirá la detención y desaparición de un joven delincuente, convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos de la época.

Noticias relacionadas

Con este fichaje, HBO Max refuerza su apuesta por la ficción española de alto nivel, apoyándose en uno de los ejecutivos clave detrás de títulos como ‘La Mesías’, ‘Antidisturbios’ o ‘El inmortal’, y dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa con proyectos ambiciosos en desarrollo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  3. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  4. Tres días de chollazos en marcas: así es el macro outlet que se instala de viernes a domingo en Cornellà
  5. Todas las gasolineras de España tendrán que colgar un cartel para publicitar las rebajas de impuestos del Gobierno
  6. Noelia accederá a la eutanasia este jueves tras ganar una batalla judicial de más de 20 meses
  7. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  8. Revolución en 'Bailando con las estrellas': Telecinco potencia el talent con importantes cambios, nuevo presentador y releva a Bulldog TV como productora

HBO Max cierra un gran acuerdo y se queda con Domingo Corral, exjefe de ficción de Movistar Plus+: esta será su primera serie

HBO Max cierra un gran acuerdo y se queda con Domingo Corral, exjefe de ficción de Movistar Plus+: esta será su primera serie

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

Barcelona defiende en la OCDE un modelo de zona franca innovador y responsable

Barcelona defiende en la OCDE un modelo de zona franca innovador y responsable

Último intento para retrasar la eutanasia de Noelia: Abogados Cristianos pide al juzgado que reciba tratamiento psiquiátrico

Último intento para retrasar la eutanasia de Noelia: Abogados Cristianos pide al juzgado que reciba tratamiento psiquiátrico

La 080 Barcelona Fashion estrenará su nueva pasarela en el Port Vell, a orillas del mar, con 26 desfiles

La 080 Barcelona Fashion estrenará su nueva pasarela en el Port Vell, a orillas del mar, con 26 desfiles

Todos los municipios catalanes tendrán objetivos de implantación de renovables pero podrán modular su despliegue

Todos los municipios catalanes tendrán objetivos de implantación de renovables pero podrán modular su despliegue

Samsung anuncia los Galaxy A57 5G y A37 5G con avances en inteligencia artificial

Samsung anuncia los Galaxy A57 5G y A37 5G con avances en inteligencia artificial

La IA dificulta el acceso al primer empleo: las vacantes de programador júnior caen un 41% en InfoJobs

La IA dificulta el acceso al primer empleo: las vacantes de programador júnior caen un 41% en InfoJobs