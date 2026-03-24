Nuevo estreno
Prime Video pone fecha a ‘Cochinas’: Malena Alterio como una ama de casa con un videoclub porno y una revolución en el barrio
La ficción se estrena el 24 de abril con una historia ambientada en los años 90.
Prime Video ya tiene fecha para uno de sus próximos estrenos españoles. La plataforma lanzará el 24 de abril la serie ‘Cochinas’, una comedia ambientada en los años 90 que combina humor, crítica social y liberación personal.
La ficción, presentada en el Festival de Málaga, está protagonizada por Malena Alterio, junto a Celia Morán y Álvaro Mel. La historia arranca en Valladolid en 1998, donde Nines, una ama de casa de perfil conservador, ve cómo su vida da un giro radical cuando su marido entra en coma y se ve obligada a hacerse cargo del videoclub familiar.
Lo que en principio parece un negocio en crisis se convierte en una oportunidad inesperada cuando descubre que el único género rentable es el cine para adultos. Con la ayuda de Chon, una empleada sin filtros, y Agustín, un joven cinéfilo con conflictos propios, Nines decide reconvertir el local en un videoclub especializado, provocando un auténtico terremoto en su entorno.
A lo largo de la serie, el personaje de Nines inicia un proceso de transformación personal que va más allá del negocio. La ficción explora su evolución desde una vida marcada por normas rígidas hacia una etapa de empoderamiento, tanto profesional como íntimo, en paralelo a los cambios que también viven quienes la rodean.
‘Cochinas’, dirigida por Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago, llegará a Prime Video en más de 230 países, consolidando la apuesta de la plataforma por la producción española con historias que combinan identidad local y vocación internacional.
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