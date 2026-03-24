'Y Ahora Sonsoles'
“Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
La joven ha concedido la que será su última entrevista en televisión después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya avalado su eutansia
Noelia accederá a la eutanasia este jueves tras ganar una batalla judicial de más de 20 meses
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de la joven catalana Noelia
Solo el 1,38% de las eutanasias aprobadas en Catalunya corresponden a enfermos psiquiátricos
Noelia, una joven de 25 años que pedía su eutanasia tras quedar parapléjica, ha concedido hoy su única y última entrevista en televisión y lo ha hecho en 'Y Ahora Sonsoles', el programa de las tardes de Antena 3. Su participación llega después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su eutanasia.
La charla se ha producido con la periodista Bea Osa, grabada con antelación a su emisión: "Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia".
La decisión pone fin a una batalla judicial que se ha prolongado durante más de dos años. La joven, como indicamos anteriormente solicitó la muerte asistida tras quedar parapléjica a raíz de una caída desde un quinto piso. Su padre presentó un recurso para intentar evitarlo, una petición que no prosperó ni en la justicia española, ni en la europea.
Noelia asegura que siempre tuvo claro su deseo, incluso en medio de la oposición de su entorno más cercano. “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, señala.
La joven afronta ahora el desenlace de su caso, que se producirá dentro de dos días: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir".
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