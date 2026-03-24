Giro de modelo
Movistar Plus+ cambia las reglas del streaming: lanza un plan gratuito y abre parte de su catálogo a todos
La plataforma permite registrarse sin pagar y acceder a programas, series y un canal en directo dentro de su nueva estrategia.
Movistar Plus+ da un giro a su estrategia con el lanzamiento de un nuevo Plan Gratuito que permite acceder a parte de su catálogo sin necesidad de pagar. Desde ahora, cualquier usuario podrá registrarse solo con un correo electrónico y una contraseña para ver contenidos seleccionados, en una clara apuesta por ampliar su base de usuarios.
Este nuevo nivel convivirá con los modelos tradicionales de pago, desde 9,99€ al mes, pero introduce un cambio relevante: buena parte del contenido propio estará disponible sin coste. Programas como ‘Ilustres ignorantes’, ‘El consultorio de Berto’ o ‘Leo Talks’, junto a espacios deportivos como ‘El día después’, formarán parte de esta oferta, aunque las retransmisiones seguirán reservadas a los suscriptores.
En ficción, la plataforma ofrecerá el primer episodio de sus series originales como gancho, incluyendo títulos como ‘Por cien millones’, que se estrena este jueves 26 de marzo, ‘Rapa’, ‘La Unidad’, ‘El inmortal’ o ‘La mesías’. También habrá hueco para documentales y formatos de no ficción, así como temporadas completas de programas emblemáticos como ‘La resistencia’ o ‘Late Motiv’.
La gran novedad es la incorporación de un canal lineal dentro de este plan gratuito. Bajo esta estrategia, ‘Cero por M+’ pasará a emitirse exclusivamente en el entorno digital, accesible solo desde la OTT y no desde el descodificador tradicional, reforzando así la apuesta de Movistar Plus+ por un consumo más abierto y digital.
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