La madre de Noelia decide apoyarla pese a su desacuerdo con la eutanasia: “Siempre voy a estar a su lado”

La madre de Noelia, Yolanda, ha mostrado un cambio de postura respecto a la decisión de su hija de recurrir a la eutanasia. La joven lleva años luchando por conseguirla y ha conseguido el aval de la justicia europea tras enfrentarse a la negativa de sus padres.

Tal y como ha desvelado en una entrevista que ha sido emitida en 'Y Ahora Sonsoles', Noelia recibirá este jueves la eutanasia, pero ha habido un cambio de postura en su madre. A pesar de seguir en contra de la decisión de su hija, Yolanda ha decidido acompañarla en estos últimos días.

Así lo ha contado en la misma entrevista que ha realizado la periodista Bea Osa: "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado. Hasta el último momento", dice compresiva.

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Por último, reconoce que este proceso ha sido demasiado duro para ella y en muchas ocasiones ha intentado que Noelia cambie de opinión: "He estado rezando", asegura. Sin embargo, la firme decisión de su hija ha hecho que Yolanda desista en su intento y acepte la situación con dolor: "Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más".