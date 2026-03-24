Expulsados en ‘DecoMasters’ ayer: lista completa de finalistas tras la semifinal

La semifinal de 'DecoMasters', emitida este lunes 23 de marzo, dejó una de las galas más intensas de la edición, con cuatro parejas jugándose el pase a la gran final en dos pruebas decisivas. El nivel fue especialmente alto, pero también lo fueron los nervios, que se tradujeron en enfrentamientos durante el reparto de materiales y en decisiones al límite.

El primer reto, centrado en la redecoración de espacios rurales de alto nivel, marcó el rumbo de la noche. Mar Flores y Carlo Costanzia lograron imponerse gracias a una propuesta sólida, lo que les convirtió en los primeros finalistas. Su clasificación estuvo cargada de emoción, especialmente tras la reacción de Mar, que no pudo contener las lágrimas al conseguir el pase junto a su hijo.

La segunda prueba, centrada en dormitorios infantiles, terminó de definir la lista de finalistas. Isa Pantoja y Asraf Beno convencieron al jurado con una propuesta equilibrada, mientras que Belén López y Raquel Meroño destacaron por su control del presupuesto y su ejecución. Ambas parejas lograron asegurar su plaza en la final tras superar una valoración muy ajustada.

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Finalmente, los que se quedaron a las puertas fueron los Gemeliers, que no lograron convencer al jurado en la última decisión. Los hermanos se despidieron entre lágrimas: “Ha sido una experiencia fantástica”. Así, los concursantes cerraron su paso por el concurso en una de las eliminaciones más igualadas de la temporada.