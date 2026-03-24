Así es el especial del 20 aniversario de 'Hannah Montana': una sonada ausencia y la decepción de los fans españoles

El estreno del especial de 'Hannah Montana' por su 20 aniversario ya está disponible en Disney+, pero no ha llegado exento de polémica. El especial, centrado en un repaso nostálgico de la serie, ha estado marcado por una ausencia muy comentada y por la reacción de los fans españoles ante su lanzamiento.

Uno de los puntos más señalados ha sido la ausencia de Emily Osment, quien interpretó a Lilly, el inseparable apoyo de Miley durante toda la serie. La actriz no ha podido participar por encontrarse rodando 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy', aunque sí ha querido dirigirse a los seguidores: “Quería saludar y dar las gracias a todos los que han estado con nosotros durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigáis queriendo la serie y muy orgullosa de haber formado parte de ella. Cambió mi vida”, ha comentado en redes sociales.

El especial, titulado ‘Hannah Montana: especial 20 aniversario’, está conducido por Alex Cooper y cuenta con Miley Cyrus como gran protagonista. En él, la artista repasa su paso por la serie, recuerda momentos clave y reflexiona sobre el impacto del personaje en su carrera. Además, incluye material inédito, invitados sorpresa y una actuación musical especial.

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Sin embargo, la acogida en España se ha visto empañada por un detalle que no ha pasado desapercibido: el especial se ha estrenado únicamente en versión original en inglés, con subtítulos, pero sin doblaje al castellano. Una decisión que ha generado decepción entre los seguidores, que esperaban poder disfrutar del contenido en su idioma tras años vinculados a la versión doblada de la serie.