Lunes 23 marzo
Audiencias TV ayer | 'Casados a primera vista' roza su mejor dato y lidera mientras Omar Montes en 'El hormiguero' le gana a Belén Esteban en 'El hormiguero'
El especial del reality en Telecinco se impone en el prime time mientras 'El Hormiguero' domina la franja anterior.
El lunes 23 de marzo arrancó con dominio claro de Antena 3 en el access. 'El Hormiguero' lideró la franja con un 14% de cuota de pantalla y 1.717.000 espectadores gracias a la visita de Omar Montes. En La 1, la entrevista a Eva Arguiñano y Belén Esteban se situó como segunda opción con un 11% y 1.319.000 espectadores, mientras que 'Horizonte', en Cuatro, mantuvo su regularidad con un 7,4% y 904.000 espectadores.
Ya en el prime time, Telecinco se llevó la noche con 'Casados a primera vista'. El especial en directo del tiempo después, presentado por Carlos Sobera, alcanzó un 15,2% de share y 877.000 espectadores, firmando su segunda mejor cuota de la temporada.
En Antena 3, 'En tierra lejana' volvió a moverse en doble dígito al registrar un buen 12,6% de cuota de pantalla y 855.000 espectadores de media. Por su parte, en La 1, la semifinal de 'DecoMasters' se quedó con un 8,1% y 410.000 espectadores.
La noche también dejó la emisión de 'Fuera de cobertura' en Cuatro, que prácticamente repitió resultado con un 4,9% de share y 372.000 espectadores. En laSexta, la película 'Torrente 5' superó esa cifra al firmar un 5,9% de cuota y reunir a 425.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.319.000 (11%)
DecoMasters: 410.000 (8,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.717.000 (14%)
En tierra lejana: 855.000 (12,6%)
Telecinco
First dates: 1.138.000 (9,3%)
Casados a primera vista, ¿para siempre?: 877.000 (15,2%)
laSexta
El intermedio: 937.000 (7,5%)
El taquillazo “Torrente 5: Operación Eurovegas”: 425.000 (5,9%)
Cuatro
First dates: 675.000 (5,5%)
Horizonte: 904.000 (7,4%)
Fuera de cobertura: 372.000 (4,9%)
La 2
Cifras y letras: 643.000 (5,2%)
Cifras y letras: 799.000 (6,2%)
Cine clásico “Irma la dulce”: 449.000 (4,9%)
LATE NIGHT
La 1
DecoMasters: 82.000 (4,6%)
Antena 3
En tierra lejana: 222.000 (7,5%)
laSexta
Cine “Torrente, el brazo tonto de la ley”: 181.000 (6,7%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 154.000 (3,7%)
Fuera de cobertura: 96.000 (4,1%)
La 2
Cine “El discurso del rey”: 80.000 (2,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 910.000 (10,9%)
Valle Salvaje: 835.000 (12%)
La Promesa: 966.000 (13,1%)
Malas lenguas: 1.054.000 (12,2%)
Aquí la Tierra: 1.408.000 (13,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.277.000 (14,3%)
Y ahora, Sonsoles: 735.000 (10%)
Pasapalabra: 1.827.000 (18,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 772.000 (9,6%)
El diario de Jorge: 659.000 (8,9%)
¡Allá tú!: 928.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 451.000 (5,2%)
Más vale tarde: 475.000 (6,5%)
laSexta clave: 577.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 530.000 (6,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 456.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 552.000 (5,8%)
Grandes documentales: 269.000 (3,4%)
Malas lenguas: 480.000 (6,7%)
Sukha: 176.000 (2%)
Trivial pursuit: 271.000 (2,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 399.000 (19,3%)
Mañaneros 360: 518.000 (16,8%)
Mañaneros 360: 975.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 277.000 (10,8%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 746.000 (15,4%)
La ruleta de la suerte: 1.602.000 (21,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 184.000 (9,5%)
El programa de AR: 317.000 (13,6%)
Vamos a ver: 355.000 (10,8%)
El precio justo: 652.000 (9,7%)
laSexta
Aruser@s: 343.000 (15,2%)
Al rojo vivo: 380.000 (10,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 26.000 (1,8%)
Alerta cobra: 34.000 (1,7%)
Alerta cobra: 65.000 (2,8%)
En boca de todos: 253.000 (8,1%)
La 2
Persiguiendo la lluvia: 30.000 (1,5%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 32.000 (1,6%)
Aquí hay trabajo: 30.000 (1,4%)
La aventura del saber: 31.000 (1,3%)
Baserri gourmet: 33.000 (1,3%)
El western de La 2 “Apocalipsis Joe”: 93.000 (2,9%)
El cazador: 90.000 (1,5%)
El cazador: 174.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.326.000 (23,8%)
Telediario 1: 1.520.000 (15,6%)
laSexta Noticias 14h: 813.000 (9,6%)
Informativos Telecinco 15h: 896.000 (9,2%)
Noticias Cuatro 1: 525.000 (7,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.303.000 (19,1%)
Telediario 2: 1.628.000 (13,6%)
laSexta Noticias 20h: 815.000 (8,7%)
Informativos Telecinco 21h: 973.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 2: 535.000 (5,7%)
Matinal
Telediario matinal: 165.000 (19,2%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 259.000 (13,6%)
El Matinal (Telecinco): 134.000 (10,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,5%), Telecinco (10,2%), laSexta (7%), Cuatro (5,8%), La 2 (4%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).
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