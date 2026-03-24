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Lunes 23 marzo

Audiencias TV ayer | 'Casados a primera vista' roza su mejor dato y lidera mientras Omar Montes en 'El hormiguero' le gana a Belén Esteban en 'El hormiguero'

El especial del reality en Telecinco se impone en el prime time mientras 'El Hormiguero' domina la franja anterior.

Carlos Sobera, Omar Montes y Belén Esteban

Carlos Sobera, Omar Montes y Belén Esteban / Telecinco/Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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El lunes 23 de marzo arrancó con dominio claro de Antena 3 en el access. 'El Hormiguero' lideró la franja con un 14% de cuota de pantalla y 1.717.000 espectadores gracias a la visita de Omar Montes. En La 1, la entrevista a Eva Arguiñano y Belén Esteban se situó como segunda opción con un 11% y 1.319.000 espectadores, mientras que 'Horizonte', en Cuatro, mantuvo su regularidad con un 7,4% y 904.000 espectadores.

Ya en el prime time, Telecinco se llevó la noche con 'Casados a primera vista'. El especial en directo del tiempo después, presentado por Carlos Sobera, alcanzó un 15,2% de share y 877.000 espectadores, firmando su segunda mejor cuota de la temporada.

En Antena 3, 'En tierra lejana' volvió a moverse en doble dígito al registrar un buen 12,6% de cuota de pantalla y 855.000 espectadores de media. Por su parte, en La 1, la semifinal de 'DecoMasters' se quedó con un 8,1% y 410.000 espectadores.

La noche también dejó la emisión de 'Fuera de cobertura' en Cuatro, que prácticamente repitió resultado con un 4,9% de share y 372.000 espectadores. En laSexta, la película 'Torrente 5' superó esa cifra al firmar un 5,9% de cuota y reunir a 425.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.319.000 (11%)

DecoMasters: 410.000 (8,1%)

Antena 3

El hormiguero: 1.717.000 (14%)

En tierra lejana: 855.000 (12,6%)

Telecinco

First dates: 1.138.000 (9,3%)

Casados a primera vista, ¿para siempre?: 877.000 (15,2%)

laSexta

El intermedio: 937.000 (7,5%)

El taquillazo “Torrente 5: Operación Eurovegas”: 425.000 (5,9%)

Cuatro

First dates: 675.000 (5,5%)

Horizonte: 904.000 (7,4%)

Fuera de cobertura: 372.000 (4,9%)

La 2

Cifras y letras: 643.000 (5,2%)

Cifras y letras: 799.000 (6,2%)

Cine clásico “Irma la dulce”: 449.000 (4,9%)

LATE NIGHT

La 1

DecoMasters: 82.000 (4,6%)

Antena 3

En tierra lejana: 222.000 (7,5%)

laSexta

Cine “Torrente, el brazo tonto de la ley”: 181.000 (6,7%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 154.000 (3,7%)

Fuera de cobertura: 96.000 (4,1%)

La 2

Cine “El discurso del rey”: 80.000 (2,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 910.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 835.000 (12%)

La Promesa: 966.000 (13,1%)

Malas lenguas: 1.054.000 (12,2%)

Aquí la Tierra: 1.408.000 (13,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.277.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 735.000 (10%)

Pasapalabra: 1.827.000 (18,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 772.000 (9,6%)

El diario de Jorge: 659.000 (8,9%)

¡Allá tú!: 928.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 451.000 (5,2%)

Más vale tarde: 475.000 (6,5%)

laSexta clave: 577.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 530.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 456.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 552.000 (5,8%)

Grandes documentales: 269.000 (3,4%)

Malas lenguas: 480.000 (6,7%)

Sukha: 176.000 (2%)

Trivial pursuit: 271.000 (2,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 399.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 518.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 975.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 277.000 (10,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 746.000 (15,4%)

La ruleta de la suerte: 1.602.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 184.000 (9,5%)

El programa de AR: 317.000 (13,6%)

Vamos a ver: 355.000 (10,8%)

El precio justo: 652.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 343.000 (15,2%)

Al rojo vivo: 380.000 (10,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 26.000 (1,8%)

Alerta cobra: 34.000 (1,7%)

Alerta cobra: 65.000 (2,8%)

En boca de todos: 253.000 (8,1%)

La 2

Persiguiendo la lluvia: 30.000 (1,5%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 32.000 (1,6%)

Aquí hay trabajo: 30.000 (1,4%)

La aventura del saber: 31.000 (1,3%)

Baserri gourmet: 33.000 (1,3%)

El western de La 2 “Apocalipsis Joe”: 93.000 (2,9%)

El cazador: 90.000 (1,5%)

El cazador: 174.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.326.000 (23,8%)

Telediario 1: 1.520.000 (15,6%)

laSexta Noticias 14h: 813.000 (9,6%)

Informativos Telecinco 15h: 896.000 (9,2%)

Noticias Cuatro 1: 525.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.303.000 (19,1%)

Telediario 2: 1.628.000 (13,6%)

laSexta Noticias 20h: 815.000 (8,7%)

Informativos Telecinco 21h: 973.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 2: 535.000 (5,7%)

Matinal

Telediario matinal: 165.000 (19,2%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 259.000 (13,6%)

El Matinal (Telecinco): 134.000 (10,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,5%), Telecinco (10,2%), laSexta (7%), Cuatro (5,8%), La 2 (4%).

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Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).

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