Del 23 al 27 de marzo
‘Valle Salvaje’, avance semanal: una despedida, un misterio y una boda que lo cambia todo
La serie acelera sus tramas con nuevas revelaciones, enfrentamientos y decisiones clave en palacio.
Esta semana en 'Valle Salvaje' promete giros importantes en varias de sus tramas principales. Entre despedidas, investigaciones y tensiones familiares, los personajes se enfrentan a decisiones que pueden alterar por completo el equilibrio en la Casa Grande.
Lunes 23 de marzo - Capítulo 380
Eva se despide de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín antes de abandonar Valle Salvaje para iniciar una nueva etapa lejos del lugar. Mientras tanto, Luisa regresa a ver a las parteras, pero esta vez no está sola y planta cara a la situación. Por su parte, don Hernando toma una decisión definitiva junto a José Luis sobre el futuro de Victoria.
Martes 24 de marzo - Capítulo 381
La investigación por la muerte de Domingo da un paso más cuando Hernando encarga a Enriqueta y Braulio que indaguen sobre Bernardo. Al mismo tiempo, Luisa recibe una visita inesperada que podría acercarla a la verdad que lleva tiempo buscando.
Miércoles 25 de marzo - Capítulo 382
Las tensiones aumentan en torno a la boda: Atanasio y Matilde chocan con José Luis, mientras Victoria también se ve envuelta en un conflicto. En paralelo, Enriqueta sigue las órdenes de Hernando e interroga a Mercedes. La jornada culmina con un inquietante hallazgo nocturno: Victoria encuentra a alguien inconsciente.
Jueves 26 de marzo - Capítulo 383
Dámaso advierte a Mercedes sobre Enriqueta, mientras Braulio alerta a Alejo de que Hernando ha ordenado buscar a Toribio. Además, Bárbara reaparece ante Pura y deja entrever que tiene algo importante que contarle a Luisa.
Viernes 27 de marzo - Capítulo 384
La semana cierra con nuevos conflictos en la Casa Grande. Mercedes fracasa en su intento de acercarse a Braulio y Enriqueta, mientras Rafael hace una promesa a Atanasio que desata un fuerte enfrentamiento con su padre. Una decisión que puede cambiar el rumbo de la familia.
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