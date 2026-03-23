Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualAlimentaria 2026IránDonald TrumpCentrales eléctricasEl tiempoBarcelonaViviendaIsabel PantojaCambio de hora 2026ChrysalisCinturón verde
instagramlinkedin

Nueva programación

Telecinco sacude sus fines de semana con Verónica Dulanto y fija horario para su nuevo programa

La cadena lanza una nueva apuesta después de haber anunciado las novedades de 'El precio justo' y 'Allá tú'.

Emma García interrumpe ‘Fiesta’ y saca del plató a una mujer del público: “Lo estoy pasando mal”

Verónica Dulanto en 'Visto lo visto'

Verónica Dulanto en 'Visto lo visto' / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco sacude sus fines de semana con un nuevo cambio que implementará muy pronto en su parrilla. La cadena ha anunciado mediante una nota de prensa que Verónica Dulanto se pondrá al frente de 'Visto lo visto', justo después de haber trasladado 'El precio justo' y 'Allá tú' - que vive su mejor momento en audiencias - también a los sábados y domingos.

El programa, que la cadena producirá junto a Cuarzo TV (Banijay Iberia), se emitirá antes de Informativos Telecinco a las 15:00 horas, aunque se desconoce por ahora si 'El precio justo' emitirá nueva entrega a las 12:30, o solo una reposición. Hasta ahora el concurso de Carlos Sobera emitía en torno a las 12:30 una entrega repetida y a las 13:30 una nueva.

Ágil, visual e impactante, y conectado con los temas que interesan a la audiencia, con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales. El programa llevará a la televisión este modelo de consumo, apoyado en imágenes virales ligadas a la actualidad, en formato breve, con un enfoque directo y un ritmo dinámico.

Noticias relacionadas

Además, el espacio, cuya puesta en escena estará marcada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor que aportará contexto y nuevas claves para ampliar la visión del espectador, así como con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
  2. Más de 1.800 pueblos en España tienen un solo habitante: 'Es una gozada escuchar el silencio
  3. TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
  4. Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte
  5. El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
  6. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  7. El PSOE busca endurecer las penas por exceso de velocidad tras perder la rebaja de alcohol al volante
  8. Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”

Telecinco sacude sus fines de semana con Verónica Dulanto y fija horario para su nuevo programa

Telecinco sacude sus fines de semana con Verónica Dulanto y fija horario para su nuevo programa

El Gobierno celebra la entrada inminente del pacto comercial de Mercosur, ajeno a las protestas agrarias que ha generado

El Gobierno celebra la entrada inminente del pacto comercial de Mercosur, ajeno a las protestas agrarias que ha generado

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 personas a bordo

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 personas a bordo

Empieza la reforma del Teatre Principal de la familia Balañá, en las Ramblas

Empieza la reforma del Teatre Principal de la familia Balañá, en las Ramblas

Limak inicia un ERE para despedir a 370 empleados cuando acaben las obras del Camp Nou

TVyMAS; He ido a ver "Torrente, Presidente"

La UB comenzará en julio de 2027 a construir el laboratorio con el que quiere liderar la neurociencia desde Barcelona

La UB comenzará en julio de 2027 a construir el laboratorio con el que quiere liderar la neurociencia desde Barcelona

Trump confirma "conversaciones muy sólidas" con Irán y apunta a un acuerdo inminente que garantizaría “paz duradera para Israel"