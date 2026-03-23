Nueva programación
Telecinco sacude sus fines de semana con Verónica Dulanto y fija horario para su nuevo programa
La cadena lanza una nueva apuesta después de haber anunciado las novedades de 'El precio justo' y 'Allá tú'.
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Telecinco sacude sus fines de semana con un nuevo cambio que implementará muy pronto en su parrilla. La cadena ha anunciado mediante una nota de prensa que Verónica Dulanto se pondrá al frente de 'Visto lo visto', justo después de haber trasladado 'El precio justo' y 'Allá tú' - que vive su mejor momento en audiencias - también a los sábados y domingos.
El programa, que la cadena producirá junto a Cuarzo TV (Banijay Iberia), se emitirá antes de Informativos Telecinco a las 15:00 horas, aunque se desconoce por ahora si 'El precio justo' emitirá nueva entrega a las 12:30, o solo una reposición. Hasta ahora el concurso de Carlos Sobera emitía en torno a las 12:30 una entrega repetida y a las 13:30 una nueva.
Ágil, visual e impactante, y conectado con los temas que interesan a la audiencia, con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales. El programa llevará a la televisión este modelo de consumo, apoyado en imágenes virales ligadas a la actualidad, en formato breve, con un enfoque directo y un ritmo dinámico.
Además, el espacio, cuya puesta en escena estará marcada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor que aportará contexto y nuevas claves para ampliar la visión del espectador, así como con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.
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