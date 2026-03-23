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Del 23 al 27 de marzo

‘Sueños de libertad’, avance semanal: secretos que estallan y traiciones que lo cambian todo

La serie afronta una semana marcada por revelaciones, enfrentamientos y momentos críticos para varios personajes.

Avance semanal de 'Sueños de libertad'

Avance semanal de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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Esta semana en 'Sueños de libertad' viene cargada de giros importantes que afectarán a varias tramas clave. Las relaciones personales saltan por los aires, salen a la luz secretos muy delicados y algunos personajes tendrán que tomar decisiones que marcarán su futuro inmediato.

Lunes 23 de marzo - Capítulo 524

La semana arranca con un movimiento clave: Marisol toma una decisión complicada que comunica a Damián. Mientras, Pablo decide sincerarse con su mujer y Gabriel no encaja que el plan de Digna haya salido bien. En paralelo, Beatriz pone en marcha una estrategia para acercarse a Gabriel, Tasio culpa a Carmen de su situación laboral y termina desahogándose con Paula.

Martes 24 de marzo - Capítulo 525

Las tensiones aumentan cuando Nieves descubre el secreto mejor guardado: Marisol es la amante de Pablo. Además, Valentina rompe con Andrés y Pablo se enfrenta directamente a Gabriel. En la fábrica, las trabajadoras firman la petición de equiparación salarial, mientras Salva da un paso importante con Claudia.

Miércoles 25 de marzo - Capítulo 526

Gabriel pierde el control tras una orden de Brossard y no soporta el reconocimiento hacia Digna dentro de la familia. Carmen y Claudia trasladan sus reivindicaciones a Pablo, mientras Beatriz y Álvaro traman un plan para separar a Begoña y Juanito. Además, surge una conexión inesperada entre Salva y Mabel.

Jueves 26 de marzo - Capítulo 527

Miguel empieza a sospechar al descubrir que Pablo no duerme en casa. Gabriel da un golpe al filtrar información perjudicial sobre Damián a un periodista. Las trabajadoras rechazan la propuesta de la dirección y un incidente sacude a Begoña en pleno viaje. Por su parte, Alberto decide confesar sus pecados.

Viernes 27 de marzo - Capítulo 528

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La semana culmina con importantes consecuencias: Damián pierde un cliente clave por culpa de Gabriel, Nieves sufre un desvanecimiento y Valentina atraviesa un ataque de pánico. Luz se despide de su padre y Gabriel recibe una inesperada sorpresa que puede cambiar su situación.

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