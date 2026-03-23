Exclusiva YOTELE
Revolución en 'Bailando con las estrellas': Telecinco potencia el talent con importantes cambios, nuevo presentador y releva a Bulldog TV como productora
La cadena de Mediaset comienza a preparar la tercera edición de su exitoso concurso de baile con un nuevo equipo detrás de las cámaras.
Mediaset ya prepara la tercera temporada de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, que llegará a partir del próximo mes de septiembre con importantes movimientos. Tras el éxito de la edición del año pasado, el talent show se renovará con diferentes novedades, entre las que destacan la llegada de un nuevo presentador, en relevo de Jesús Vázquez tras su marcha a TVE y un inesperado cambio de productora.
De esta manera, Bulldog TV cederá el testigo a Brutal Media, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Esta factoría de contenidos de origen catalán, fundada en el año 2009 por Raimon Masllorens y Nèlida Sánchez, pertenece a BBC Studios desde 2024, convirtiéndose a todos los efectos en su franquicia en nuestro país desde entonces.
Al ser la propietaria del formato a nivel internacional, en el sector se interpreta como un "movimiento natural" que Brutal Media tome las riendas de la producción de 'Bailando con las estrellas' a partir del próximo curso, tras dos ediciones lideradas por Bulldog TV, participada por Mediaset, en las que se considera que ha realizado un trabajo impecable.
Además de haber producido formatos de éxito como 'El foraster' (TV3) y su versión nacional 'El paisano' (TVE), para Mediaset se ha encargado de poner en marcha 'El rival más débil’, Los 200: uno contra la masa' (que se estrenará en breve) y ‘The honesty box', un innovador reality de parejas. También ha participado en ficciones con enorme aceptación como 'Bienvenidos a Edén' (Netflix), 'Tita Cervera, la Baronesa' o 'Felipe y Letizia'.
Ahora, liderará una nueva etapa de 'Bailando con las estrellas', que se convirtió en un éxito en la noche de los sábados de Telecinco en su última edición, alcanzando el liderazgo de audiencia (en torno al 13% de share) gracias a la implicación y al carisma de concursantes como Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez y Jorge González (merecido ganador) y sus continuos piqué y polémicas con el jurado.
Uno de los retos a los que se enfrenta la nueva productora del talent show de baile es encontrar nuevos elementos y dinámicas que vuelvan a sorprender al espectador y encontrar un nuevo presentador que esté a la altura de Jesús Vázquez, tarea que corresponde a la dirección de Mediaset. Diversas fuentes consultadas por este portal aseguran que la decisión no está tomada, aunque se han puesto varios nombres encima de la mesa y se han establecido algunos contactos. No se descarta que Valeria Mazza se mantenga como segunda conductora del concurso.
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