Omar Montes anuncia en 'El Hormiguero' que deja la música y estalla: “Es una falsedad. Estoy hasta los cojones”

Omar Montes visitó esta noche 'El Hormiguero' y dejó una impactante noticia sobre su futuro en la música. El artista se sinceró con Pablo Motos para anunciar que este 2026 será su último año en la música, asegurando que el cansancio y "la falsedad" le han llevado a tomar esta decisión porque está, según sus propias palabras "hasta los cojones".

En un momento de la entrevista, Pablo Motos anunció que su invitado tenía algo importante que comunicar y Montes lanzó una dura crítica al panorama musical actual: "Los artistas urbanos de España decaemos. En el top 50 de la lista de éxitos, los números uno son latinos".

"Aquí en España, los que la pegan son de fuera porque no tenemos el apoyo que merecemos, y estoy hasta los cojones", añadió. Además, el cantante criticó la falsedad de los compañeros de la industria: "Si estás pegado voy contigo porque me interesas y si no, paso de ti y me voy con otro", ha dicho de manera contundente.

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"Hablando claro, este es mi último año en la música, no quería ni decirlo. Voy a estar un tiempo a mi rollo, fuera de la música. Esto no se trata de la edad, hay gente que con 20 y pocos años se retira por problemas de salud mental. La música no es fácil", sentenció dejando claro que este retiro es veraz y no como otros que se han producido como estrategia de marketing.