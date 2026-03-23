‘Mask Singer’ prepara su regreso con la edición con más concursantes y un cambio clave que lo altera todo

Antena 3 ya ha puesto en marcha la nueva etapa de 'Mask Singer: Adivina quién canta', que regresará muy pronto con su quinta temporada. El formato, presentado por Arturo Valls, mantiene su esencia pero introduce importantes novedades para reforzar su espectáculo y seguir liderando el prime time. Entre ellas, Atresmedia ha desvelado que este año el programa contará con 18 máscaras, y por tanto, se convierte con la temporada con más concursantes que ha habido en su historia.

Una de las grandes bazas de esta edición estará en el equipo de investigadores. A Ana Milán, que continúa en el formato, se suman tres nuevos nombres: Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Juntos tendrán la misión de descubrir quién se esconde tras las nuevas máscaras. Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, desvela las claves de estos nuevos fichajes: "Ruth Lorenzo es la cantante: se fija en las voces, en si afinan, en si no. Boris Izaguirre es la experiencia. ¿A quién no conoce Boris? Es una personaje con un bagaje brutal y muchísima información. Juan y Medio es la comedia personalizada".

El programa también introduce cambios relevantes en su mecánica. Por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento, lo que aumentará la tensión desde el inicio. Además, a las máscaras principales se sumarán las llamadas Wild Cards, que competirán entre sí para conseguir un puesto en el concurso. Mario Briongos, CEO de Fremantle, comenta sobre esta novedad: "Van a luchar por mantenerse en el concurso, pero con el primer truelo puede irse para casa".

Otra de las novedades será la incorporación del QR de las máscaras, una herramienta que dará acceso a pistas adicionales a los investigadores. A esto se suma el ya conocido botón delatador, que permitirá forzar una revelación inmediata si están seguros de su apuesta, aunque con riesgo si fallan. Entre las pistas, podría haber a qué hora tienen su última alarma o el último lugar que al que han ido con GPS.

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El formato regresa tras consolidarse como uno de los grandes éxitos de la cadena. En su última edición, 'Mask Singer' lideró la noche de los miércoles con un 13,8% de cuota media y cerca de un millón de espectadores, destacando especialmente entre el público joven. Ahora, con estos cambios, Antena 3 busca elevar aún más el nivel de sorpresa en cada gala.