En 'Lo de Évole'
Marc Giró reta a Pedro Sánchez a ir a su próximo programa en laSexta: "A ver si tienes huevos"
Marc Giró destapa el “cónclave” en TVE que provocó su monólogo más polémico: “El fascismo acaba así”
Confirmado: Pedro Sánchez, invitado inesperado en la entrevista de Évole a Marc Giró
La entrevista de Marc Giró en 'Lo de Évole' ya adelantaba una conversación inesparada con Pedro Sánchez que acabó con el presentador, ahora de Atresmedia y antes de RTVE retando al Presidente a acudir a su próximo programa.
Giró, que también hizo público el "cónclave" que provocó uno en TVE uno de sus monólogos, se vio sorprendido cuando Jordi Évole marcó al teléfono y al otro lado se encontraba el líder socialista: "Con él tenía ganas yo de hablar", reconoce Sánchez.
"Yo también, Pedro. ¿Qué tal estás?", responde Giró, que entra rápidamente en la conversación con mucho humor: "Bien, pero bueno. De repente me entero por las noticias de que te has ido", le reclama el Presidente. "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?", continúa el presentador.
Más adelante, Pedro Sánchez le confiesa haber sido fiel espectador a su antiguo programa en La 1 y Marc aprovecha para retarle: "A ver si hay huevos de venir a mi programa". El líder del Ejecutivo lejos de esconderse, acepta la invitación, abriendo la puerta a una entrevista en laSexta.
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