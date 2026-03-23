Marc Giró reta a Pedro Sánchez a ir a su próximo programa en laSexta: "A ver si tienes huevos"

La entrevista de Marc Giró en 'Lo de Évole' ya adelantaba una conversación inesparada con Pedro Sánchez que acabó con el presentador, ahora de Atresmedia y antes de RTVE retando al Presidente a acudir a su próximo programa.

Giró, que también hizo público el "cónclave" que provocó uno en TVE uno de sus monólogos, se vio sorprendido cuando Jordi Évole marcó al teléfono y al otro lado se encontraba el líder socialista: "Con él tenía ganas yo de hablar", reconoce Sánchez.

"Yo también, Pedro. ¿Qué tal estás?", responde Giró, que entra rápidamente en la conversación con mucho humor: "Bien, pero bueno. De repente me entero por las noticias de que te has ido", le reclama el Presidente. "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?", continúa el presentador.

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Más adelante, Pedro Sánchez le confiesa haber sido fiel espectador a su antiguo programa en La 1 y Marc aprovecha para retarle: "A ver si hay huevos de venir a mi programa". El líder del Ejecutivo lejos de esconderse, acepta la invitación, abriendo la puerta a una entrevista en laSexta.