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'Rumbo a la isla de las tentaciones'

Sandra Barneda da el pistoletazo de salida a ‘La isla de las tentaciones’ y revela cuándo conoceremos a sus solteros

Antes del estreno, Mediaset Infinity ofrecerá un especial el viernes 27 de marzo para descubrir a los solteros de la nueva temporada.

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Sandra Barneda en 'La isla de las Tentaciones'

Sandra Barneda en 'La isla de las Tentaciones'

Redacción Yotele

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Madrid
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'La isla de las tentaciones 10' está cada vez más cerca de su estreno y Sandra Barneda ha dado el pistoletazo de salida de esta nueva temporada con una promo en la que anuncia cuándo se podrá conocer la identidad de los solteros que tratarán de hacer tambalear a las nuevas parejas.

Con Montoya buscando un "entretenimiento sano" y Susana Molina en plena polémica por la Ley Influencer, el programa ha demostrado ser un gran escaparate para sus participantes y en esta décima temporada promete serlo de nuevo y para ir calentando motores el próximo viernes 27 de marzo su primer 'Rumbo a La isla de las tentaciones'.

"Es momento de descubrir a los que van a poner cara al más temido de sus enemigos: la tentación", comienza diciendo la presentadora desde las playas de República Domicana, mientras se van sucediendo imágenes de los próximos solteros y solteras.

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El siguiente paso, aún sin fecha, será "desvelar el gran secreto de las parejas", previsiblemente en otro especial antes del primer programa en Telecinco.

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