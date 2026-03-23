Telecinco sustituye ‘Casados a primera vista’ por un especial sobre Cantora y destapa una explosiva investigación sobre Isabel Pantoja

'Casados a primera vista' llega a su fin esta noche y Telecinco opta por sustituir al programa por un nuevo especial de 'El precio de...', esta vez sobre Cantora - que acababa de cambiar de dueño- después de una explosiva investigación sobre la histórica finca de Isabel Pantoja.

Así, el próximo lunes a las 23:00 horas, Santi Acosta ofrecerá el testimonio de Begoña Gutiérrez del Amo, antigua road manager y amiga de la tonadillera, que relatará por primera vez cuál fue su papel como intermediaria en la venta de la deuda de la finca a un empresario extranjero. Una operación en la que, según sostiene, contó con la colaboración de Kiko Rivera y que, siempre según su versión, se habría llevado a cabo a espaldas de Isabel Pantoja para desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri y obtener un beneficio económico.

El programa también mostrará audios, mensajes y documentos inéditos que, según Begoña Gutiérrez, demostrarían la existencia de esta operación y situarían este episodio en el origen del alejamiento entre madre e hijo. Además, aportará declaraciones relacionadas con la dinámica familiar y el conflicto surgido en torno a la herencia de Paquirri, y ofrecerá una reconstrucción del momento en el que Kiko habría encontrado objetos de su padre en una habitación de la finca, un hallazgo que marcaría un antes y un después en su relación con la tonadillera. El programa incluirá, además, imágenes inéditas del desalojo de Cantora.

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Por último, el ahijado de Tere Pollo, persona de confianza de Isabel Pantoja durante décadas, destapará que él mismo trasladó grandes cantidades de dinero en efectivo a una entidad bancaria en Gibraltar, movimientos que, según su relato, se remontarían a la época de Encarna Sánchez, así como el testimonio de Pepi Valladares, que ofrecerá su versión sobre la gestión económica de la artista en ese periodo.