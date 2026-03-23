Emma García alucina con el título y la portada del libro de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos y descubre que podría ser constitutivo de delito

El programa 'Fiesta' ha destapado nuevos detalles del libro que prepara Edmundo Arrocet sobre su relación con María Teresa Campos, y la reacción en plató no se ha hecho esperar. El título que baraja el humorista, ‘Y Teresita se quería casar’, ha generado un fuerte rechazo entre los colaboradores y ha dejado en shock a Emma García.

La información la avanzó la periodista María Eugenia Yagüe, quien reveló que el propio Arrocet se puso en contacto con ella para ofrecerle escribir el prólogo del libro. Sin embargo, la periodista rechazó la propuesta de forma tajante tras conocer el título: “Con ese título, yo no se lo hago”.

En plató, Emma García no pudo ocultar su sorpresa: “Yo no doy crédito”, reaccionó al escuchar el nombre elegido. Las críticas no se quedaron ahí. Colaboradores como Kike Calleja calificaron la idea de “falta de respeto” e “innecesaria”, mientras se abría el debate sobre la conveniencia de publicar una obra de estas características.

La polémica aumentó aún más cuando se mostró la portada que se estaría barajando. La presentadora volvió a mostrarse impactada: “No tengo palabras. No doy crédito a lo que he visto”. Incluso una espectadora del público, tras verla, reaccionó con dureza: “Qué poca vergüenza. Un poco de respeto”.

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Además, el debate también alcanzó el terreno legal. El periodista Alejandro Entrambasaguas advirtió de que la publicación podría acarrear problemas jurídicos, ya que las hijas de la comunicadora, Terelu Campos y Carmen Borrego, son las herederas de sus derechos de imagen. Un conflicto que podría ir más allá del plató y trasladarse a los tribunales.