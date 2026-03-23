En 'Y Ahora Sonsoles'
Christian Gálvez carga muy duro contra Telecinco desde Antena 3 por mentir sobre su relación con Patricia Pardo: "Me faltaron al respeto"
El presentador visitó 'Y Ahora Sonsoles' donde también habló de su etapa en 'Pasapalabra' y su nueva novela.
Christian Gálvez se ha sentado esta tarde en el plató de 'Y Ahora Sonsoles', lo que suponía un gran aliciente después de haber sido tantos años maestro de ceremonias de 'Pasapalabra' cuando el concurso se emitía en Telecinco. Gálvez habló del concurso, presentó su nuevo libro y cargó muy duro contra su antigua cadena por mentir sobre su relación con Patricia Pardo.
*En elaboración.
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