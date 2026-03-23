Domingo 22 marzo 2026
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Conexión Honduras' pierde el liderazgo y se deja vencer por 'Indiana Jones' en La 1
La 1 se impone con la película más vista del día mientras el reality sube en Telecinco y Évole supera el millón.
La noche del domingo 22 de marzo dejó el liderazgo para La 1. La emisión de 'Indiana Jones y el dial del destino' fue la opción más vista del día en televisión al firmar un 12,9% de cuota de pantalla y reunir a 1.331.000 espectadores de media. Cerca se mantuvo 'Supervivientes: Conexión Honduras', que mejoró sus datos respecto a la semana anterior. El programa alcanzó un 12,4% de share y 967.000 espectadores, subiendo medio punto en comparación con la entrega del domingo pasado.
Por su parte, laSexta apostó por una doble entrega de 'Lo de Évole' con Marc Giró como invitado. El formato promedió un 10,1% de cuota de pantalla y 1.246.000 espectadores, superando el millón de seguidores en la noche del domingo. Por debajo quedó la nueva entrega de 'Una nueva vida', que firmó un 9,5% en Antena 3, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' registró un 5,4% de share y reunió a 579.000 espectadores de media.
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