Nuevo destino
Antena 3 toma una decisión con Joaquín Sánchez y su familia tras los datos de su segunda temporada
El programa 'El capitán' se despide liderando y prepara una nueva entrega con la India como destino.
La etapa de 'El capitán en Japón' llega a su final en Antena 3 con un balance positivo. El formato liderado por Joaquín Sánchez ha mantenido el liderazgo en la noche del miércoles con un 11,6% de cuota media, superando a sus principales competidores y consolidando su hueco en el prime time.
Este rendimiento ha llevado a Atresmedia a apostar por su continuidad. Tal y como ha avanzado El CONFI TV, el grupo ya ha decidido renovar el programa por una tercera temporada que contará con un nuevo destino internacional: la India.
Tras haber recorrido Estados Unidos y Japón, Joaquín volverá a viajar junto a Susana Saborido y sus hijas en una nueva ruta que les llevará a descubrir el país asiático de norte a sur. El formato mantendrá su esencia basada en la convivencia familiar, el humor y los choques derivados de enfrentarse a culturas desconocidas.
La decisión llega respaldada por unos datos sólidos a lo largo de sus emisiones. ‘El capitán en Japón’ ha liderado la mayoría de sus entregas y ha cerrado su recorrido en plena forma, afianzando a la familia Sánchez Saborido como una de las apuestas más fiables de Antena 3.
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