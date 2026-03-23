Se posiciona
Jorge Javier Vázquez sale en defensa de Alejandra Rubio después de su tarde más difícil en 'El tiempo justo': "Ya está dicho"
El presentador ha aprovechado su conexión diaria con Joaquín Prat para mandarle su apoyo a la hija de Terelu Campos.
Alejandra Rubio confirma su embarazo y destapa la reacción de Carlo Costanzia a que lo contara en ‘De viernes’.
Guerra total en el clan Campos: Alejandra Rubio estalla contra José María Almoguera y le acusa de querer “ganar dinero” con su embarazo.
Alejandra Rubio está en pleno centro de la diana después de anunciar su segundo embarazo en 'De viernes' y de recibir en directo la crítica de su primo José María Almoguera. Y en medio de esta contaste vorágine de reproches, que hoy se han intensificando en 'El tiempo justo', ha recibido el apoyo de Jorge Javier Vázquez.
La colaboradora estaba teniendo una tarde especialmente difíci en la que estuvo al borde de las lágrimas después de que Sandra Alardo le reprochase que había comercializado su embarazo. Entonces la discusión fue a más y cuando Alejandra estalló, Joaquín Prat y algunos de los colaboradores tuvieron que consolarla.
"No puedes llevarte estos sofocos, Alejandra", decía el presentador. "¿Ahora entiendes cómo está Carlo? ¿Alguien entiende a Carlo ahora", se preguntaba la hija de Terelu Campos, explicando que están expuestos a un conflicto y una crítica constante.
Al no quedar tiempo para más, Joaquín se despedía y daba paso a Jorge Javier Vázquez para que avanzara los contenidos de hoy de 'El diario de Jorge', pero el catalán quiso primero mandar su apoyo a la colaboradora: "Yo soy muy pro Alejandra Rubio, tengo que decir. Ya lo he dicho", comunicó con gesto serio. "¿Es Alejandra Rubio la que estaba llorando, no?", se preguntaba para confirmar. "Sí, claro", respondía Prat. "Pues muy pro Alejandra Rubio", sentenció Vázquez.
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