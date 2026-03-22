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Actualidad con versos

TVE emociona con su cierre del Telediario: un "poemario" visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía

La cadena pública detiene el ritmo de la actualidad para celebrar el Día de la Poesía con una pieza que reivindica el valor de los versos en horario de máxima audiencia

Telediario fin de semana

Telediario fin de semana / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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El Telediario de TVE ha vuelto a demostrar que la televisión pública puede (y debe) ser un refugio para la cultura en mitad del ruido informativo. En un movimiento que ha sorprendido gratamente a los espectadores, el informativo decidió cerrar su edición con un "poemario" visual de una sensibilidad exquisita. Con motivo del Día Mundial de la Poesía, el equipo de informativos combinó ayer por unos minutos la frenética actualidad con los versos para regalar a la audiencia una composición única y muy comentada.

A través de una sucesión de voces que rescataron versos de figuras como Rafael Alberti, Gloria Fuertes o Adolfo Bécquer, TVE apostó por un lenguaje visual moderno y evocador. Esta apuesta no solo dignifica la franja de máxima audiencia, sino que posiciona a la cadena como un referente en la creación de contenidos que van más allá de la mera transmisión de datos, buscando una conexión emocional directa con el espectador en sus últimos minutos de emisión.

De esta manera, TVE se atrevió a unir las noticias impactantes que deja el día a día con la pausa que siempre manejan los versos, recitados por gran parte del equipo que hace posible el informativo, incluidos los presentadores Marc Sala y Lourdes Maldonado.

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La guerra, el bolsillo de los consumidores, el combustible, la violencia machista, la meteorología, los deportes y la moda, fueron los temas protagonistas de esta pieza recitada que terminó emplazando a los espectadores al telediario del día siguiente y a la poesía en cualquier momento: "Mañana habrá más noticias y siempre habrá poesía".

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