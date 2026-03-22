Muy pronto
Golpe de efecto de Mediaset: emitirá 'Regreso a las Sabinas', la serie diaria con la protagonista de 'Sueños de libertad'
El grupo audiovisual emitirá muy pronto esta ficción de Disney+ y de la misma productora que 'Sueños de libertad'
Las series diarias españolas están de moda y su éxito es indiscutible, como así lo demuestran sus buenas audiencias. 'Valle Salvaje' y 'La promesa' entretienen cada tarde a miles de fan, pero el éxito más rotundo en liderazgo ahora mismo es para 'Sueños de libertad', la exitosa sucesora de 'Amar es para siempre' en Antena 3.
Ahora, Mediaset ha dado un golpe de efecto adquiriendo 'Regreso a las Sabinas', la primera serie diaria de Disney+ con actores de la ficción de Antena 3 en su reparto. La cara más llamativa es la de Natalia Sánchez, protagonista del serial de Atresmedia, pero también aparece Nancho Novo.
La ficción se emitirá en Divinity después de haberse emitido en tira diaria en Disney+. Se espera que Mediaset también emita los 70 capítulos de manera diaria, pero se desconoce la franja y por tanto, si ambas series coincidirán en la misma franja.
El reparto de la serie está encabezado por Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Olivia Molina, Miquel Fernández y Maria Casal, además de por los actores anteriormente mencionados, que protagonizan cada tarde 'Sueños de libertad'.
Así es 'Regreso a las Sabinas'
Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.
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