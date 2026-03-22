Risto Mejide se despide de ‘Got Talent’ con su última valoración: "Me he prometido..."

Las últimas audiciones de 'Got Talent' no solo dejó actuaciones espectaculares, sino también uno de los momentos más comentados de la temporada: la despedida de Risto Mejide. El publicista dijo adiós al formato antes de la recta final, con su última valoración con puntuación.

Fue justo al término de la actuación de Enrico, conocido artísticamente como ABC: "Yo lo he visto un tanto desordenado el número, entiendo que con esos tacones debe de ser difícil. Lo entiendo perfectamente, entiendo la dificultad, pero te dificulta mucho la movilidad… pero ha salido bastante bien", ha comenzado valorando.

Tras un momento de incertidumbre, el juez ha decidido ser fiel a una promesa que se hizo a sí mismo: "Es mi última valoración y es mi última votación y me había prometido a mí mismo que la última votación, pensase lo que pensase, sería un sí, así que te vas con cuatro síes", ha comunicado Mejide.

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"Como dije antes, esta disciplina muy pocos hombres se atreven a probarla y, ya que Risto me ha dado su sí, ¿le puedo pedir subir al escenario para darle un abrazo?", preguntó el concursante, obteniendo otro sí del juez. Por último, Paula Echevarría también quiso abrazar al presentador de 'Todo es mentira' en un emotivo momento que envolvió el plató de nostalgia: "Te vamos a echar de menos, Risto", se escuchó gritar a un miembro del equipo.