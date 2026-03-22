'La promesa', avance semanal: Un hallazgo sobre Ricardo levanta las sospechas sobre la muerte de su esposa

La semana en 'La Promesa' llega cargada de tensión en torno a Ricardo y Pía. Lo que comienza como un intento de acercamiento por parte de él termina convirtiéndose en un nuevo choque entre ambos tras la aparición de una pista que podría cambiarlo todo. La duda sobre el papel de Ricardo en la muerte de su esposa vuelve a ponerse sobre la mesa, abriendo una nueva línea de sospechas en palacio.

Capítulo 799 (Lunes 23 de marzo)

Cristóbal se sorprende cuando descubre que Leocadia mintió con lo de la paternidad de Ángela… ¡y él la acusa de celos puros hacia Teresa! Mientras, Alonso convence a regañadientes a Ciro para que deje a Julieta currar con Manuel ayudando a su hijo. María Fernández y Carlo hacen las paces… pero con condiciones estrictas, porque ella no traga que él siga pidiéndole favores a Manuel. Martina está aterrada por su presentación en el Patronato, pero Adriano le da todo su apoyo. Además, un emisario de la Casa Real va a evaluar si le devuelven el título a Curro.

Capítulo 800 (Martes 24 de marzo)

Martina llega al Patronato y se encuentra con el rechazo de Doña Pilarcita, pero aparece Adriano junto a Samuel, Petra y Simona para arroparla. Ella habla desde el corazón contando historias del refugio y termina emocionando a todos. En La Promesa, Curro y Manuel están nerviosísimos por la visita del emisario real. María Fernández le echa en cara a Carlo que siga aprovechándose de Manuel para lo de la casa. La complicidad entre Julieta y Manuel sube enteros, mientras Ciro sigue enfadado. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encuentra en su bolsillo una octavilla del “As de Copas", donde trabajaba Ana.

Capítulo 801 (Miércoles 25 de marzo)

María Fernández y Carlo discuten por el tema bebé y la casa que les busca Manuel; ella le dice que no sea caradura. Ángela empieza a sospechar que Leocadia miente sobre su padre y la presiona. Leocadia, acorralada, le confiesa a Cristóbal que inventó todo por amor y celos hacia Teresa. Martina se enfrenta al cabreo de Jacobo por cambiar el discurso en el Patronato, pero Adriano y el servicio la respaldan. Manuel baraja invertir con el Duque de Carril, lo que genera mosqueo en Alonso y más bronca entre Ciro y Julieta por la dote de ella. Por último, Cristóbal admite a Ricardo y Santos que la investigación del asesinato de Ana está estancada.

Capítulo 802 (Jueves 26 de marzo)

Ciro y Julieta se enfrentan otra vez por dinero: él quiere invertir la dote de ella sí o sí, aunque ella diga que no. Malas noticias para Curro: rechazan la petición del título por un error formal (la mandó Manuel en vez de él) y le pide a Alonso que firmen una nueva juntos. Jacobo se enfentea con un periodista que quiere entrevistar a Martina y Adriano se ofrece a buscar otro. Curro va directo al grano y le pregunta a Cristóbal si mantuvo alguna relación con Leocadia en el pasado. Por último, Pía confronta a Ricardo con la entrada del “As de Copas” que encontró en su ropa…y le pide explicaciones.

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Capítulo 803 (Viernes 27 de marzo)

Pía le cuenta a Petra que algo se ha roto para siempre entre ella y Ricardo. Cristóbal le niega a Curro haber tenido relación con Leocadia, dice que solo la vio en casas donde trabajó. Ángela insiste a su madre por saber quién es su padre, pero Leocadia se cierra en banda por “peligro” y Ángela tira la toalla destrozada. Ciro sigue erre que erre con invertir la dote y Julieta se apoya cada vez más en Manuel. Cristóbal, tocado por la confesión de amor de Leocadia, rompe con Teresa… ¡ella se va triste pero digna! Martina acepta la entrevista y lleva al periodista al refugio. Y el remate: Santos le chiva a María que Carlo fue a ver la casa de Manuel… María se enfrenta a él y termina con un dolor abdominal brutal. ¿Qué estará pasando?