Momento surrealista
Lourdes Maldonado confiesa el día que rompió la mesa del Telediario justo antes de empezar: "Ahora hay cuatro carteles"
La presentadora visitó el videopodcast 'Menudo cuadro' y también contó cómo fueron sus inicios presentando en tres idiomas.
TVE emociona con su cierre del Telediario: un "poemario" visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
Lourdes Maldonado se ha convertido en una de las caras más reconocibles del Telediario - que ayer emocionó con su poemario - por su gran trayectoria televisiva. La presentadora de la edición del fin de semana ha visitado esta semana el videopodcast 'Menudo cuadro' y ha confesado el día que rompió la mesa del Telediario.
"Justo antes de empezar el Telediario hago un pequeño vídeo", comenzó explicando la periodista para detallar a continuación lo que pasó ese día. "Un día para cambiar de postura digo 'pues me voy a sentar un poco en la mesa'", continuó narrando.
Entonces, la mesa cedió y desde ese momento el plató de TVE tiene un "legado" de la presentadora: "Hay cuatro carteles bien grandes que dicen 'prohibido subirse a la mesa'", explicó. "A lo mejor no tenía que haberlo dicho".
Un Telediario en tres idiomas simultáneamente
La presentadora, además, ha recordado sus inicios y cómo cuando comenzó a buscar trabajo la contactaron desde una televisión local en Irún: "Vendieron la moto de que era la primera tele transfronteriza: Irún, Hondarribia y Hendaia están juntos", ha recalcado.
Lo anecdótico es que Maldonado tenía que presentar en tres idiomas: "Yo empezaba el telediairo diciendo 'Gabon. Buenas noches. Bon soir", antes de explicar el caos que era estar al frente de un noticiero así. "Las noticias de Irún las contaba en castellano, las de Hondarribia en euskera y las de Hendaia en francés", concluyó sobre esta etapa en la que reconoció que además "hacía de todo" debido a los escasos medios de esa televisión.
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