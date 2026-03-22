Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Salvador IllaEspaña vaciadaBarça RayoIrán TrumpDirecto TrumpLocal mítico BarcelonaTorrente AlmodóvarPrecio gasolinaBTSOzempic
instagramlinkedin

Momento surrealista

Lourdes Maldonado confiesa el día que rompió la mesa del Telediario justo antes de empezar: "Ahora hay cuatro carteles"

La presentadora visitó el videopodcast 'Menudo cuadro' y también contó cómo fueron sus inicios presentando en tres idiomas.

TVE emociona con su cierre del Telediario: un "poemario" visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía

Lourdes Maldonado en el especial informativo sobre Adamuz

Lourdes Maldonado en el especial informativo sobre Adamuz / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lourdes Maldonado se ha convertido en una de las caras más reconocibles del Telediario - que ayer emocionó con su poemario - por su gran trayectoria televisiva. La presentadora de la edición del fin de semana ha visitado esta semana el videopodcast 'Menudo cuadro' y ha confesado el día que rompió la mesa del Telediario.

"Justo antes de empezar el Telediario hago un pequeño vídeo", comenzó explicando la periodista para detallar a continuación lo que pasó ese día. "Un día para cambiar de postura digo 'pues me voy a sentar un poco en la mesa'", continuó narrando.

Entonces, la mesa cedió y desde ese momento el plató de TVE tiene un "legado" de la presentadora: "Hay cuatro carteles bien grandes que dicen 'prohibido subirse a la mesa'", explicó. "A lo mejor no tenía que haberlo dicho".

Un Telediario en tres idiomas simultáneamente

La presentadora, además, ha recordado sus inicios y cómo cuando comenzó a buscar trabajo la contactaron desde una televisión local en Irún: "Vendieron la moto de que era la primera tele transfronteriza: Irún, Hondarribia y Hendaia están juntos", ha recalcado.

Noticias relacionadas

Lo anecdótico es que Maldonado tenía que presentar en tres idiomas: "Yo empezaba el telediairo diciendo 'Gabon. Buenas noches. Bon soir", antes de explicar el caos que era estar al frente de un noticiero así. "Las noticias de Irún las contaba en castellano, las de Hondarribia en euskera y las de Hendaia en francés", concluyó sobre esta etapa en la que reconoció que además "hacía de todo" debido a los escasos medios de esa televisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
  2. Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
  3. La huelga de médicos en España deja miles de consultas y operaciones suspendidas
  4. BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
  5. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  6. El protagonista de 'Peaky Blinders' Cillian Murphy se rinde ante Rosalía: 'No he parado de escuchar su música
  7. Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
  8. Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte

Lourdes Maldonado y el día que rompió la mesa del Telediario y dejó un curioso “legado”

Lourdes Maldonado y el día que rompió la mesa del Telediario y dejó un curioso “legado”

Directo | El Barça abre el 'súper domingo' ante el Rayo en el Camp Nou

Directo | El Barça abre el 'súper domingo' ante el Rayo en el Camp Nou

Historia e historias del Karma de la plaza Reial, 1978-2026: "La gente lo aguantaba todo para estar allí"

Historia e historias del Karma de la plaza Reial, 1978-2026: "La gente lo aguantaba todo para estar allí"

Barcelona homenajea a Carmen de Mairena con una placa en el Raval

Barcelona homenajea a Carmen de Mairena con una placa en el Raval

El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de migrantes

El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de migrantes

Las pastillas Juanola cumplen 120 años: de farmacia de barrio en Catalunya a gran industria

Las pastillas Juanola cumplen 120 años: de farmacia de barrio en Catalunya a gran industria

Bistro Gourmet de Taurus: la plancha que convierte la encimera en un espacio profesional

Bistro Gourmet de Taurus: la plancha que convierte la encimera en un espacio profesional

La Generalitat inspeccionará más de 760 establecimientos con incidencia ambiental potencialmente elevada en 2026

La Generalitat inspeccionará más de 760 establecimientos con incidencia ambiental potencialmente elevada en 2026