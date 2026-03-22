Patricia Conde, José Yélamo, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea, finalistas de 'El Desafío' 2026

'El Desafío' eligió el pasado viernes a los tres finalistas restantes de su sexta edición. Patricia Conde, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea se sumaron a José Yélamo, que una semana antes había protagonizado una polémica clasificación.

El ranking llega muy ajustado a la última gala. Daniel Illescas parte como líder con 195 puntos, seguido muy de cerca por José Yélamo, mientras que Patricia Conde y Jessica Goicoechea completan el grupo de aspirantes al triunfo.

La mecánica del programa añade un giro clave de cara al desenlace. Cada finalista competirá junto a un compañero ya eliminado, sumando sus puntos para intentar hacerse con la victoria: Daniel Illescas eligió a María José Campanario; José Yélamo hará tándem con Eva Soriano; Patricia Conde formará dúo con Willy Bárcenas; y Eduardo Navarrete estará en el equipo de Jessica Goicoechea.

Noticias relacionadas

La gran final de esta sexta edición se emitirá el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3, cerrando una temporada que ha vuelto a consolidar a 'El Desafío' como uno de los formatos más sólidos del prime time.