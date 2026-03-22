Sábado 21de marzo 2026
Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' y 'Allá tú' dominan sus franja en un buen sábado para los concursos
'Got Talent' despide a Risto sin llegar al 10%, pero siendo segunda opción de la noche
'Atrapa un millón' volvió a liderar la noche del sábado por tercera semana consecutiva con un buen 11,2% y 1.095.000 espectadores. El concurso de Manel Fuentes sigue en plena forma en esta temporada, que promedia mejor dato que las dos últimas.
En la tarde, 'Allá tú' también confirma su buen momento y lidera su franja con un 9,3% y 839.000 seguidores. El concurso de Juanra Bonet aprovecha su racha positiva y la ausencia de 'Paspalabra' para dominar su franja este sábado.
Volviendo a la noche, 'Got Talent' despidió a Risto Mejide con un 9,3% y 819.000 televidentes siendo segunda opción de la noche. Le siguen el cine de Cuatro (8,5%), el de La 1 (7,8%) y 'laSexta Xplica' (7,2%), que sigue aprovechando la actualidad política y bélica para mantenerse fuerte.
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