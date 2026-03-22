Antena 3 apuesta por Megan Maxwell para su prime time y deja en espera a Sonsoles Ónega y Rodolfo Sancho

Antena 3 ya ha tomado una decisión sobre su próxima gran apuesta de ficción. Con el final de 'Perdiendo el juicio' en el horizonte, la cadena ha comenzado a promocionar la adaptación de uno de los éxitos de Megan Maxwell, como su siguiente estreno en prime time, dejando a la espera otros proyectos como el de Sonsoles Ónega o la nueva temporada de 'Entre Tierras', protagonizada por Rodolfo Sancho.

De esta manera, Antena 3 ha decidido priorizar la comedia romántica basada en el libro de Maxwell antes que Las hijas de la criada', adaptación televisiva del libro homónimo que permitió que Sonsoles ganese el Premio Planeta 2023. También llegará antes de la segunda temporada de 'Entre Tierras' que, no obstante, se estrenó el pasado domingo en ATRESplayer.

En la plataforma también pueden verse al completo las series de Megan Maxwell y Sonsoles Ónega, aunque en el caso de la primera su serie llegó a finales de 2024 a ATRESplayer, mientras que 'Las hijas de la criada' lo hizo a finales de 2025.

En los avances, Antena 3 remarca el éxito de Maxwell con sus novelas y muestra las primeras escenas de sus protagonistas, a quienes encargan Rubén Cortada y Adriana Torrebejano. Si todo marcha según lo previsto, se espera que la serie aterrice en el prime time después de Semana Santa.

Así es '¿A qué estás esperando?'

Basada en las exitosas novelas de Megan Maxwell, la serie nos sumerge en la vida de dos parejas que desafían los estándares tradicionales. Por un lado, Can (interpretado por Rubén Cortada), un piloto de ascendencia turca, y Sonia (Adriana Torrebejano), una madre soltera independiente. Ambos comparten una filosofía clara: disfrutar del sexo sin complicaciones ni compromisos emocionales. Sin embargo, el destino tiene otros planes.

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Segunda temporada confirmada

Antes de su llegada a Antena 3, ya se ha confirmado lo que todos los "guerreros" y "guerreras" esperaban: habrá segunda temporada. La buena acogida en la plataforma de su primera temporada ha propiciado que desde Atresmedia se haya seguido apostando por el universo de Megan Maxwell.