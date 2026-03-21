Confirmado
Santiago Segura responde en redes y desvela cuándo llegará ‘Torrente’ a Netflix
La sexta entrega de la saga se ha convertido en un fenómeno de taquilla y ya tiene ventana aproximada en la plataforma.
Àngels Barceló sin pelos en la lengua, estalla contra Santiago Segura por sus críticas a la SER: "Me parece lamentable"
El fenómeno de 'Torrente, presidente' sigue creciendo a pesar de sus polémicas...y ya apunta directamente a las plataformas. Tras arrasar en su estreno en cines, Santiago Segura ha despejado una de las grandes dudas de los fans: cuándo llegará la película a Netflix. Y lo ha hecho de la forma más inesperada: respondiendo directamente a un usuario en X.
En plena conversación con seguidores, el director y protagonista de la saga dejó caer la información que muchos estaban esperando. Preguntado por su estreno en streaming, Segura sugirió que la película podría llegar a Netflix “en verano”, dando así una primera ventana aproximada para su aterrizaje en la plataforma.
La sexta entrega de la franquicia, iniciada con 'Torrente, el brazo tonto de la ley', se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes del cine español. En su primer fin de semana, el film ha rozado los 7 millones de euros de recaudación, situándose como uno de los mejores estrenos nacionales de la historia reciente.
Con este contexto, su salto a streaming parece el paso lógico. Netflix lleva años apostando por contenidos españoles de gran tirón popular, y la llegada de 'Torrente' podría convertirse en uno de sus grandes reclamos del verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
- BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
- Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
- La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
- Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- El protagonista de 'Peaky Blinders' Cillian Murphy se rinde ante Rosalía: 'No he parado de escuchar su música
- Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
- El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado