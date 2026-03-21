Muere Nicholas Brendon, inolvidable actor de ‘Buffy, cazavampiros’: emotivas despedidas de sus compañeros de reparto

La muerte de Nicholas Brendon ha provocado una oleada de mensajes de cariño por parte de sus compañeros de reparto en la icónica serie 'Buffy, cazavampiros'. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Xander Harris, ha sido despedido públicamente por varias de las figuras clave del elenco original.

Una de las primeras en pronunciarse fue Alyson Hannigan, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales recordando los años de trabajo conjunto. En su despedida, la actriz expresó su agradecimiento por “la risa, el amor y los recuerdos” compartidos durante la serie, dejando claro el vínculo personal que mantenían más allá de la ficción.

Por su parte, Sarah Michelle Gellar también quiso rendir homenaje a su compañero, publicando un mensaje en el que reflexiona sobre su papel dentro del grupo protagonista y el impacto que tuvo en la dinámica de la serie. Su despedida ha sido interpretada como un reconocimiento al lugar que Brendon ocupó en el corazón del proyecto y del propio equipo.

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Estos mensajes se suman a otras reacciones dentro del entorno de la serie, donde el elenco ha recordado no solo su trabajo como actor, sino también su personalidad cercana y su contribución al ambiente durante las grabaciones. Brendon formó parte esencial de ‘Buffy’ durante sus siete temporadas, consolidando un personaje que se convirtió en uno de los más queridos por el público y por sus propios compañeros.