Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oriol MitjàNicholas BrendonSorteo día del padreIránSánchezTétanosFrancisca CadenasMelatoninaBarcelonaBTS
instagramlinkedin

Confirmado por ella

Sorpresa en 'La ruleta de la suerte': Laura Moure anuncia su embarazo con un emotivo mensaje

La presentadora del popular concurso de Antena 3 ha compartido en redes sociales una publicación muy especial con la que confirma que está esperando su primer hijo.

Laura Moure en 'La ruleta de la suerte'

Laura Moure en 'La ruleta de la suerte' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sorpresa en el universo de 'La ruleta de la suerte'. Laura Moure ha anunciado que está embarazada, una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos seguidores del formato y que ella misma ha querido compartir de una forma muy especial.

La presentadora ha hecho público el anuncio a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen muy significativa acompañada de un mensaje cargado de emoción: “El mejor regalo de nuestra vida”. Con estas palabras, confirma que está esperando su primera hija y abre una nueva etapa en su vida personal.

Habitual del concurso de Antena 3, Moure se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del programa gracias a su cercanía y naturalidad frente a las cámaras. Pese a su popularidad, siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano, lo que ha hecho que este anuncio tenga aún mayor impacto.

Noticias relacionadas

Además, la presentadora también ha querido compartir el nombre que llevará su bebé, así como el mes de nacimiento, previsto para agosto: "Os presento a la pequeña Zoe", ha escrito en el post. Por último, también explica cómo han sido los primeros meses de embarazo: "Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
  2. BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
  3. Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
  4. La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
  5. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  6. El protagonista de 'Peaky Blinders' Cillian Murphy se rinde ante Rosalía: 'No he parado de escuchar su música
  7. El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  8. ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026

Sorpresa en ‘La ruleta de la suerte’: Laura Moure anuncia su embarazo

Sorpresa en ‘La ruleta de la suerte’: Laura Moure anuncia su embarazo

El PP ahonda en la división en el Gobierno y carga contra el decreto anticrisis: "Llega tarde y mal"

Los mejores momentos del histórico concierto de BTS tras cuatro años de espera

Los mejores momentos del histórico concierto de BTS tras cuatro años de espera

Netanyahu agradece a líderes ultras defender a Israel y "la civilización occidental"

Muere Nicholas Brendon, Xander en 'Buffy, cazavampiros', a los 54 años

Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès

Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès

El PSOE responde a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

El PSOE responde a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

El Gobierno descarta la vuelta de los militares españoles en Líbano y "no contempla" la salida de EEUU de Morón y Rota

El Gobierno descarta la vuelta de los militares españoles en Líbano y "no contempla" la salida de EEUU de Morón y Rota