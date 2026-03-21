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'Fiesta'

Emma García interrumpe ‘Fiesta’ y saca del plató a una mujer del público: “Lo estoy pasando mal”

La presentadora detuvo el programa en pleno directo tras detectar que una espectadora no se encontraba bien mientras abordaban un tema especialmente delicado

Emma García en 'Fiesta'

Emma García en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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Momento inesperado en ‘Fiesta’. Emma García se vio obligada a interrumpir el programa en pleno directo tras percatarse de que una mujer del público no se encontraba bien mientras se trataba un tema delicado. “Lo estoy pasando mal”, llegó a reconocer la presentadora antes de tomar la decisión de sacarla del plató.

Todo comenzó cuando el programa trataba el juicio de la funeraria de Valladolid acusada de sustituir los ataúdes de los fallecidos justo antes de la cremación, para limpiarlos y revenderlo. En ese instante, la presentadora interrumpió el programa para dirigirse hacia una mujer del público.

"Perdonad. Yo te estaba escuchando, pero a la vez estaba viendo a una señora que pensaba que le estaba pasando algo. Y me he ido a preguntarle porque estaba mirando hacia abajo, súper concentrada... Me he preocupado", ha comentado mientras se dirigía con el micrófono a la grada del público.

"Me da muchísimo miedo. Todo lo que sea relacionado con la muerte, no soy capaz. Hace años tuve que ir al psicólogo porque me metía a la cama y creía que estaba enterrada. Lo pasaba fatal. Si sé que van a hablar de esto, no vengo", reconocía la mujer.

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Emma trató de tranquilizarla: "Solo es un ratito, no te preocupes", pero al continuar con el tema, ha tenido que volver a pausar el programa. "Vamos a hacer una cosa, porque lo estoy pasando mal... Llevadle por Telecinco a dar una vuelta y luego ya que entre", ha pedido ayudando a la señora a abandonar la grada del público.

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