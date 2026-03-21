Viernes 21 marzo 2026
Audiencias TV ayer: el efecto Alejandra Rubio revoluciona ‘De viernes’ con su mejor dato del año mientras ‘El Desafío’ lidera
La segunda semifinal de ‘El Desafío’ lidera la noche, pero la entrevista de Alejandra Rubio impulsa ‘De viernes’ a su mejor resultado del año
‘El Desafío’ volvió a liderar la noche del viernes con un 14,1% de cuota de pantalla y 1.240.000 espectadores, gracias a su segunda semifinal. El formato de Atresmedia se impuso con claridad en el prime time y mantuvo su fortaleza en una de las noches más competitivas de la semana.
Por su parte, 'De viernes' firmó un notable 12,3% y 977.000 espectadores en Telecinco, logrando su mejor dato del año impulsado por la entrevista a Alejandra Rubio. El espacio consiguió recortar distancias frente a su principal rival y destacó especialmente por el interés generado en torno a la colaboradora.
En la franja de laSexta, 'Equipo de investigación' registró un 7,2% y 771.000 espectadores, firmando así su segundo mejor dato de la temporada. El espacio presentado por Glòria Serra estuvo dedicado en esta ocasión a las fallas, un tema que despertó el interés de la audiencia y contribuyó a consolidar su rendimiento en la noche del viernes en laSexta.
*En elaboración.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 14,1% y 1.240.000
Telecinco
De viernes: 12,3% y 977.000
Cuatro
First Dates: 7,5% y 825.000
El Blockbuster: Guardianes de la galaxia: 7,9% y 740.000
La 1
Trivial Persuit: 7,2% y 811.000 / 6,8% y 737.000
laSexta
laSexta Clave:
laSexta Columna: 7,2% y 807.000
Equipo de Investigación: 7,2% y 771.000 / 6,1% y 455.000
La 2
Cifras y letras: 3,7% y 406.000
Plano general: 2,7% y 298.000
Historias de nuestro cine: 2,8% y 260.000
LATE NIGHT
Antena 3
El Desafío:
La 1
H
laSexta
Equipo de Investigación:
Cuatro
Cine Cuatro:
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,7% y
Y Ahora Sonsoles:
Pasapalabra:
La 1
Directo al grano:
Valle Salvaje:
La Promesa:
Malas lenguas:
Aquí la tierra:
Telecinco
El tiempo justo:
El diario de Jorge:
¡Allá Tú!:
Cuatro
Todo es mentira:
Lo sabe, no lo sabe:
laSexta
Zapeando:
Más Vale Tarde:
La 2
El Cazador:
Saber y Ganar:
Grandes Documentales:
Malas lenguas:
Sukha:
H:
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público:
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:
La ruleta de la suerte:
La 1
La hora de La 1:
Mañaneros 360:
laSexta
Aruser@s:
Al Rojo Vivo:
Telecinco
La mirada crítica:
El programa de Ana Rosa:
Vamos a ver:
El precio justo:
Cuatro
Alerta Cobra:
En boca de todos:
La 2
El Cazador:
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1:
Telediario 1:
Informativos Telecinco 15H:
laSexta Noticias 14H:
Noticias Cuatro 1:
Noche
Antena 3 Noticias 2:
Telediario 2:
Informativos Telecinco 21H:
laSexta Noticias 20H:
Noticias Cuatro 2:
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,8%), Cuatro (6%), La 2 (3%).
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%)
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