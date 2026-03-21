Audiencias TV ayer: el efecto Alejandra Rubio revoluciona ‘De viernes’ con su mejor dato del año mientras ‘El Desafío’ lidera

‘El Desafío’ volvió a liderar la noche del viernes con un 14,1% de cuota de pantalla y 1.240.000 espectadores, gracias a su segunda semifinal. El formato de Atresmedia se impuso con claridad en el prime time y mantuvo su fortaleza en una de las noches más competitivas de la semana.

Por su parte, 'De viernes' firmó un notable 12,3% y 977.000 espectadores en Telecinco, logrando su mejor dato del año impulsado por la entrevista a Alejandra Rubio. El espacio consiguió recortar distancias frente a su principal rival y destacó especialmente por el interés generado en torno a la colaboradora.

En la franja de laSexta, 'Equipo de investigación' registró un 7,2% y 771.000 espectadores, firmando así su segundo mejor dato de la temporada. El espacio presentado por Glòria Serra estuvo dedicado en esta ocasión a las fallas, un tema que despertó el interés de la audiencia y contribuyó a consolidar su rendimiento en la noche del viernes en laSexta.

*En elaboración.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 14,1% y 1.240.000

Telecinco

De viernes: 12,3% y 977.000

Cuatro

First Dates: 7,5% y 825.000

El Blockbuster: Guardianes de la galaxia: 7,9% y 740.000

La 1

Trivial Persuit: 7,2% y 811.000 / 6,8% y 737.000

laSexta

laSexta Clave:

laSexta Columna: 7,2% y 807.000

Equipo de Investigación: 7,2% y 771.000 / 6,1% y 455.000

La 2

Cifras y letras: 3,7% y 406.000

Plano general: 2,7% y 298.000

Historias de nuestro cine: 2,8% y 260.000

LATE NIGHT

Antena 3

El Desafío:

La 1

H

laSexta

Equipo de Investigación:

Cuatro

Cine Cuatro:

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y

Y Ahora Sonsoles:

Pasapalabra:

La 1

Directo al grano:

Valle Salvaje:

La Promesa:

Malas lenguas:

Aquí la tierra:

Telecinco

El tiempo justo:

El diario de Jorge:

¡Allá Tú!:

Cuatro

Todo es mentira:

Lo sabe, no lo sabe:

laSexta

Zapeando:

Más Vale Tarde:

La 2

El Cazador:

Saber y Ganar:

Grandes Documentales:

Malas lenguas:

Sukha:

H:

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público:

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte:

La 1

La hora de La 1:

Mañaneros 360:

laSexta

Aruser@s:

Al Rojo Vivo:

Telecinco

La mirada crítica:

El programa de Ana Rosa:

Vamos a ver:

El precio justo:

Cuatro

Alerta Cobra:

En boca de todos:

La 2

El Cazador:

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1:

Telediario 1:

Informativos Telecinco 15H:

laSexta Noticias 14H:

Noticias Cuatro 1:

Noche

Antena 3 Noticias 2:

Telediario 2:

Informativos Telecinco 21H:

laSexta Noticias 20H:

Noticias Cuatro 2:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,8%), Cuatro (6%), La 2 (3%).

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Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%)