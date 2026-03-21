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Viernes 21 marzo 2026

Audiencias TV ayer: el efecto Alejandra Rubio revoluciona ‘De viernes’ con su mejor dato del año mientras ‘El Desafío’ lidera

La segunda semifinal de ‘El Desafío’ lidera la noche, pero la entrevista de Alejandra Rubio impulsa ‘De viernes’ a su mejor resultado del año

Alejandra Rubio en 'De viernes'

Alejandra Rubio en 'De viernes' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Tenerife
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‘El Desafío’ volvió a liderar la noche del viernes con un 14,1% de cuota de pantalla y 1.240.000 espectadores, gracias a su segunda semifinal. El formato de Atresmedia se impuso con claridad en el prime time y mantuvo su fortaleza en una de las noches más competitivas de la semana.

Por su parte, 'De viernes' firmó un notable 12,3% y 977.000 espectadores en Telecinco, logrando su mejor dato del año impulsado por la entrevista a Alejandra Rubio. El espacio consiguió recortar distancias frente a su principal rival y destacó especialmente por el interés generado en torno a la colaboradora.

En la franja de laSexta, 'Equipo de investigación' registró un 7,2% y 771.000 espectadores, firmando así su segundo mejor dato de la temporada. El espacio presentado por Glòria Serra estuvo dedicado en esta ocasión a las fallas, un tema que despertó el interés de la audiencia y contribuyó a consolidar su rendimiento en la noche del viernes en laSexta.

*En elaboración.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 14,1% y 1.240.000

Telecinco

De viernes: 12,3% y 977.000

Cuatro

First Dates: 7,5% y 825.000

El Blockbuster: Guardianes de la galaxia: 7,9% y 740.000

La 1

Trivial Persuit: 7,2% y 811.000 / 6,8% y 737.000

laSexta

laSexta Clave:

laSexta Columna: 7,2% y 807.000

Equipo de Investigación: 7,2% y 771.000 / 6,1% y 455.000

La 2

Cifras y letras: 3,7% y 406.000

Plano general: 2,7% y 298.000

Historias de nuestro cine: 2,8% y 260.000

LATE NIGHT

Antena 3

El Desafío:

La 1

H

laSexta

Equipo de Investigación:

Cuatro

Cine Cuatro:

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y

Y Ahora Sonsoles:

Pasapalabra:

La 1

Directo al grano:

Valle Salvaje:

La Promesa:

Malas lenguas:

Aquí la tierra:

Telecinco

El tiempo justo:

El diario de Jorge:

¡Allá Tú!:

Cuatro

Todo es mentira:

Lo sabe, no lo sabe:

laSexta

Zapeando:

Más Vale Tarde:

La 2

El Cazador:

Saber y Ganar:

Grandes Documentales:

Malas lenguas:

Sukha:

H:

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público:

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte:

La 1

La hora de La 1:

Mañaneros 360:

laSexta

Aruser@s:

Al Rojo Vivo:

Telecinco

La mirada crítica:

El programa de Ana Rosa:

Vamos a ver:

El precio justo:

Cuatro

Alerta Cobra:

En boca de todos:

La 2

El Cazador:

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1:

Telediario 1:

Informativos Telecinco 15H:

laSexta Noticias 14H:

Noticias Cuatro 1:

Noche

Antena 3 Noticias 2:

Telediario 2:

Informativos Telecinco 21H:

laSexta Noticias 20H:

Noticias Cuatro 2:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,8%), Cuatro (6%), La 2 (3%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%)

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