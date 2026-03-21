Guerra total en el clan Campos: Alejandra Rubio estalla contra José María Almoguera y le acusa de querer “ganar dinero” con su embarazo

El conflicto en el clan Campos suma un nuevo capítulo… y esta vez ha escalado con un brutal enfrentamiento en directo entre Alejandra Rubio y José María Almoguera en 'De viernes', después de que la hija de Terelu Campos anunciase su segundo embarazo.

Tras el anuncio, el programa ha conectado con Almoguera, que no dudaba en cargar directamente contra su prima, desatando la guerra total en plató: "Solo decir que enhorabuena, que felicidades, que es una noticia maravillosa, que disfrutes mucho de tu segundo hijo, que lo compartas todo con los que quieras y que, pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia. Nada más".

Las declaraciones no sentaron bien a Rubio, que tampoco quiso callarse nada: "Me lo he encontrado antes. Ya me ha dado la enhorabuena personalmente. Ya le he visto la actitud que llevaba, no me sorprende esto. Pero, oye, que si se quiere utilizar esto para ganar dinero…", ha dicho bastante molesta.

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Por último, Alejandra ha incidido en recriminar la actitud de su primo y explica porque no lo ha compartido con él antes: "No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos que no he querido contar. No lo he pasado bien, no he tenido un embarazo fácil, no sabía qué iba a ser de mi vida y he preferido mantenerlo en secreto. Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra de nadie, que no lo sabía absolutamente nadie, es para mí darse un protagonismo que no le pertenece en este momento".