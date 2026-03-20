Marta Flich salta por sorpresa a la TDT con un explosivo dating show con todos los concursantes desnudos

La televisión en abierto suma una de sus apuestas más rompedoras. DKISS estrenará este domingo 22 de marzo a las 23:00 horas 'Naked Attraction', el dating show presentado por Marta Flich que llega por primera vez a la TDT tras haberse grabado en 2021 y estrenado posteriormente en HBO Max en 2024.

El formato, producido por Fremantle y basado en un exitoso espacio internacional, plantea una mecánica directa: dos participantes deben elegir a su cita ideal entre seis pretendientes completamente desnudos, ocultos inicialmente en cabinas que van revelando su físico por partes. La decisión se basa en la atracción física y culmina con una cita ya vestidos, donde se pone a prueba si la conexión va más allá de la primera impresión.

Más allá de su impacto visual, el programa busca cuestionar prejuicios y eliminar filtros habituales en este tipo de formatos. La propuesta apuesta por la naturalidad, prescindiendo de biografías, artificios o estrategias para centrarse en una elección inmediata y sin intermediarios.

Entre los participantes de esta edición se encuentran perfiles muy diversos. Valeria, croupier madrileña de 29 años, asegura no haberse enamorado nunca, mientras que José Miguel, barbero murciano, llega dispuesto a encontrar pareja. También participarán Ricardo, un joven italiano homosexual, o Susana, santera afincada en Málaga, así como Rocío, modelo bisexual de 27 años, y Paco, ingeniero de 43 años que busca una relación estable.

El programa también abordará cuestiones poco habituales en la televisión en abierto, introduciendo conversaciones sobre el cuerpo y la intimidad desde distintos puntos de vista. En este contexto, cada entrega plantea una pregunta clave: si la atracción inicial se mantiene una vez desaparece el factor sorpresa.

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Con varias temporadas emitidas en países como Reino Unido, Italia o Alemania, 'Naked Attraction' aterriza ahora en DKISS con la intención de convertirse en uno de los formatos más comentados de la temporada.