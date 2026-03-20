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Tirón de orejas

Jorge Javier Vázquez no puede más en ‘Supervivientes’ y lanza un duro mensaje a los concursantes: "Vamos a ponernos las pilas"

El presentador se ha dirigido a los supervivientes tras el primer temporal de la edición

'Supervivientes'

'Supervivientes' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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'Supervivientes 2026' ha vuelto a mostrar a los espectadores la dureza del concurso y los numerosos imprevistos a los que tienen que hacer frente los concursantes durante su paso por Honduras, como el primer temporal que están viviendo. Por eso, Jorge Javier Vázquez ha querido ponerse "guerrero" con los participantes y les ha lanzado un serio aviso.

"Habéis vivido ya el primer temporal de la edición, no será el ultimo", comenzó advirtiendo el presentador. "A mí siempre me gusta decir que las cosas en 'Supervivientes' siempre pueden ir a peor", ha continuado ante unos desanimados concursantes.

"Tengo que deciros algo, y es que esta noche vengo 'en plan guerrero' con vosotros. Ósea que vamos a ponernos ya todos un poquito las pilas", ha dicho sin titubear el presentador, contrarrestando el hambre, el tiempo y las circusantcias que viven los famosos en la isla y dejándoles claro que forma parte del concurso al que se enfrentan.

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"Estamos en 'Supervivientes', esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa.Necesito saber que tenéis ganas de continuar y entregaros en 'Supervivientes', porque si no, el programa no tiene nigún sentido. Basta ya de bajonas, de tristezas y de todas estas cosas", ha sentenciado.

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