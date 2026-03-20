Si te gustó ‘La novia gitana’, así es ‘El amo’, el nuevo thriller literario que arrasa en librerías

Quienes se engancharon a ‘La novia gitana’, tanto en versión literario como en audiovisual, y a ese tipo de thriller español oscuro, sucio y muy pegado al dolor de las víctimas, tienen ahora un nuevo título al que mirar. Se trata de ‘El amo’, la nueva novela de Santiago Díaz, publicada por Alfaguara este 12 de marzo de 2026, y que llega como segunda entrega de la serie protagonizada por Jotadé, uno de los personajes más celebrados del universo del autor. La editorial la vende como parte de un fenómeno que ya supera los 300.000 lectores, y el libro ha aterrizado en librerías con 392 páginas y etiqueta de apuesta fuerte de la temporada.

La premisa explica bien por qué está conectando con los lectores del género: una adolescente aparece muerta en una parada de autobús de las afueras de Madrid después de haber dado a luz, y el equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector Jotadé Cortés descubre que es una joven desaparecida años atrás. No era un caso aislado: forma parte de una cadena de secuestros de mujeres asesinadas justo después de convertirse en madres. Ahí entra en juego ese mecanismo que suele funcionar tan bien en la novela negra más adictiva: un caso brutal, una cuenta atrás y un investigador con personalidad propia.

El otro gran gancho está en el protagonista. Jotadé no nace aquí de la nada: ya había aparecido antes en el universo de Indira Ramos, pero gustó tanto que Díaz terminó dándole su propia serie. En entrevistas previas, el autor ha reconocido precisamente eso, que el personaje tuvo una acogida tan fuerte que acabó ganándose una línea propia. Para quien venga buscando algo en la línea de Carmen Mola, hay un punto de contacto claro: investigación policial, violencia extrema, ritmo muy alto y un Madrid reconocible convertido en escenario de una historia incómoda.

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Así que, más que una simple novedad de escaparate, ‘El amo’ apunta a uno de esos thrillers pensados para devorarse en pocos días. Tiene secuestros, crimen en serie, una trama de fondo especialmente perturbadora y un personaje central con suficiente carácter como para sostener saga. Y eso, en un momento en el que la novela negra española sigue buscando herederos del fenómeno de ‘La novia gitana’, explica bastante bien por qué el libro de Santiago Díaz ha entrado con tanta fuerza en conversación entre lectores.