'First dates' prepara el programa más largo de su historia para celebrar su décimo aniversario con nuevas citas y regresos míticos, que se emitirá en Telecinco de manera inminente

Parece que Telecinco ha encontrado una apuesta solvente en el acceso al prime time con 'First dates'. El dating show presentado por Carlos Sobera, emblema de Cuatro hasta el pasado verano, saltó a la primera cadena de Mediaset de nuevo el pasado mes de febrero para complementar y consolidar su apuesta por los realities de gran formato como 'Gran hermano', 'La isla de las tentaciones', 'Casados a primera vista' y ahora 'Supervivientes'.

La producción de Warner ITVP se ha convertido en el telonero perfecto y aprovechando que cumple 10 años desde su estreno, la cadena ha decidido grabar un programa especial que se convertirá en el más largo de su historia.

Según ha adelantado Mediaset, este programa con el que celebrará su 10 años de historia se emitirá el próximo miércoles, a partir de las 21:45 horas y se alargará por primera vez durante toda su franja nocturna. a lo largo de este tiempo, el programa ha recibido a cerca de 23.000 solteros dispuestos a encontrar pareja en las más de 11.400 citas que se han celebrado en el restaurante, una decena de bodas, 13 bebés nacidos de relaciones fraguadas en el programa y miles de encuentros en los que se ha dado visibilidad al amor en todas sus formas de expresión con un mensaje de tolerancia, respeto y normalización.

Noticias relacionadas

En esta edición especial conmemorativa en prime time, Carlos Sobera repasará algunos de los momentos más memorables que traspasaron la pantalla de y contará con nuevas citas con la presencia de emblemáticos solteros que han pasado por el restaurante y cuyas historias se han hecho virales. Además, aparecerán parejas que se conocieron en el espacio y a día de hoy siguen juntas y rostros que regresan para saldar cuentas pendientes en el lugar donde todo comenzó.