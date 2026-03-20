Christian Gálvez vuelve al mundo de la literatura más cristiano que nunca: así es ‘He vencido al mundo’, su nuevo libro

Tras varios años alternando televisión, divulgación histórica y escritura, Christian Gálvez regresa a las librerías con "He vencido al mundo", un libro en el que profundiza en la dimensión más espiritual de su trayectoria reciente. La obra supone un giro dentro de su bibliografía, más centrada en la reflexión religiosa que en la novela histórica o el ensayo divulgativo que había publicado anteriormente.

El título toma su nombre de una frase atribuida a Jesucristo en el Evangelio de Juan y sirve como punto de partida para una obra que busca acercar el mensaje cristiano al lector contemporáneo. Gálvez plantea el libro como un recorrido por los valores, enseñanzas y episodios clave de la vida de Jesús, con una mirada personal que mezcla divulgación, espiritualidad y reflexión.

A lo largo de sus páginas, el autor propone una aproximación accesible al cristianismo centrada en conceptos como la esperanza, el perdón o la superación personal. El libro no pretende ser un tratado teológico, sino más bien una lectura dirigida a quienes desean explorar el mensaje cristiano desde una perspectiva actual y cercana.

La publicación llega en un momento en el que Gálvez ha mostrado públicamente un interés creciente por la dimensión religiosa y espiritual. En entrevistas recientes ha explicado que esta obra nace de una inquietud personal y de su deseo de compartir una mirada renovada sobre la figura de Jesús y su impacto cultural: "Cuando uno tiene una convicción, la fe, no tiene miedo a decirlo, porque no hace daño absolutamente a nadie. Las impresiones de una persona en cuanto a la fe son todas positivas", comentaba en una entrevista con Magisterio.

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Con ‘He vencido al mundo’, el presentador amplía su faceta como escritor y vuelve a apostar por un terreno que ya ha explorado en otros momentos de su carrera: la combinación de divulgación histórica y reflexión personal, esta vez con el cristianismo como eje central.